NATO intenționează să întărească flancul estic după prăbușirea unei drone în România.

„NATO deja face pași pentru consolidarea flancului estic. (...) Da, noi organizăm acest lucru”, a declarat amiralul italian într-un interviu pentru postul de televiziune Al Arabiya.

Amiralul nu a precizat despre ce forțe este vorba, dar a afirmat că schema de întărire „va lega totul de la Marea Baltică până la Marea Neagră”. Dragone a mai menționat că NATO „studiază și aplică cele mai bune mijloace de contracarare”.

La 29 mai, Ministerul Apărării din România a anunțat că o dronă a căzut pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați. Patru persoane au fost rănite. România a acuzat Rusia, iar președintele Nicușor Dan a declarat că drona a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană.