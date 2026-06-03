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3 Iunie 2026, 08:20
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NATO intenționează să întărească flancul estic după prăbușirea unei drone în România

Șeful Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a declarat că alianța intenționează să trimită mai multe forțe pe flancul estic al Europei după prăbușirea unei drone în orașul Galați, România.

NATO intenționează să întărească flancul estic după prăbușirea unei drone în România.
NATO intenționează să întărească flancul estic după prăbușirea unei drone în România.

„NATO deja face pași pentru consolidarea flancului estic. (...) Da, noi organizăm acest lucru”, a declarat amiralul italian într-un interviu pentru postul de televiziune Al Arabiya.

Amiralul nu a precizat despre ce forțe este vorba, dar a afirmat că schema de întărire „va lega totul de la Marea Baltică până la Marea Neagră”. Dragone a mai menționat că NATO „studiază și aplică cele mai bune mijloace de contracarare”.

La 29 mai, Ministerul Apărării din România a anunțat că o dronă a căzut pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați. Patru persoane au fost rănite. România a acuzat Rusia, iar președintele Nicușor Dan a declarat că drona a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană.

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