NATO ia în considerarea o misiune în Strâmtoarea Ormuz din cauza blocadei prelungite
Se presupune că în NATO se discută posibilitatea de a acorda asistență navelor pentru a traversa Strâmtoarea Ormuz blocată, în cazul în care această rută maritimă nu va fi redeschisă până la începutul lunii iulie.
Despre acest lucru au declarat pentru Bloomberg surse informate din cadrul NATO, transmite eurointegration.com.ua.
Potrivit diplomatului, această idee are susținerea mai multor membri NATO, dar încă nu a primit sprijinul unanim necesar. Totuși, el a avertizat că alții încă nu doresc să se implice în conflictul din Orientul Mijlociu.
De asemenea, un alt reprezentant al NATO a menționat că, deși unii aliați sunt încă împotriva autorizării misiunii Alianței în strâmtoare, vor susține această idee dacă blocada va continua.
Un astfel de pas ar însemna o schimbare a strategiei NATO față de războiul americano-israelian din Iran, deoarece până acum aliații au insistat că vor interveni în situația din strâmtoare doar după încetarea ostilităților și când vor putea forma o coaliție largă.
Totuși, problemele economice se agravează: închiderea strâmtorii a dus la o creștere rapidă a prețurilor la resursele energetice și la scăderea prognozelor de creștere economică.