Despre acest lucru a declarat comandantul suprem al forțelor combinate NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, transmite eurointegration.com.ua.

Reprezentanții NATO au respins acuzațiile Moscovei privind presupusa furnizare a unui „coridor” pentru dronele ucrainene care zboară să atace Rusia.

„Dacă am permite dronelor să treacă prin spațiul aerian baltic pentru a ajunge în Rusia, nu le-am doborî”, a declarat Grynkewich.

El a subliniat că „NATO este o Alianță defensivă”. „Nu reprezentăm o amenințare pentru Rusia și ei știu că nu suntem o amenințare pentru Rusia. Dacă ne-ar considera o amenințare pentru Rusia, nu ar fi golit Districtul Militar Leningrad pentru a merge și a invada Ucraina”, a menționat generalul NATO.

„Prin urmare, propun pur și simplu să fie perceput așa cum este”, a adăugat el.