NATO analizează amplasarea suplimentară a armelor nucleare în Europa

Aliații din cadrul NATO discută despre extinderea descurajării nucleare în Europa, în special în Finlanda, Polonia și Lituania, transmite dpa.

Alianța Nord-Atlantică (NATO), în contextul amenințării ruse, elaborează planuri de extindere a descurajării nucleare în Europa. După cum a anunțat vineri, 31 iulie, agenția dpa, în cazul unei escaladări ulterioare a situației în domeniul securității, armele nucleare (armament nuclear) ar putea fi amplasate, inclusiv, în Polonia, Finlanda și Lituania, transmite dw.com.

În planurile NATO este vorba despre arme nucleare nestrategice, destinate utilizării împotriva trupelor, aeroporturilor, porturilor, punctelor de comandă și a altor elemente ale infrastructurii militare. Astfel de muniții sunt livrate la țintă cu ajutorul avioanelor de vânătoare sau al rachetelor de croazieră. Acestea au o putere mai mică decât armele nucleare strategice.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat agenției dpa, nu a exclus posibilitatea amplasării în Europa a unor unități suplimentare de armament nuclear american. El a refuzat să comenteze detaliile discuțiilor aflate în desfășurare. „Trebuie să garantăm că nimeni nu ne poate lovi cu o armă nucleară fără să se confrunte cu acțiunea noastră de răspuns", îl citează agenția pe Rutte.

După Războiul Rece, în Europa au rămas aproximativ 100 de bombe atomice

În Europa, după încheierea Războiului Rece și reducerea arsenalelor nucleare, au rămas aproximativ 100 de bombe nucleare americane B61-12, menționează dpa. Acestea, în cadrul programului Nuclear Sharing, sunt amplasate pe șase baze aeriene din cinci țări NATO: Germania, Belgia, Italia, Țările de Jos și Turcia.

Finlanda și Lituania ridică interdicția privind amplasarea armelor nucleare

Anterior, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat despre disponibilitatea Vilniusului de a se alătura sistemului de descurajare nucleară al NATO pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În același timp, el a menționat că, deocamdată, Lituania nu are planuri directe de amplasare a armelor nucleare pe teritoriul său în timp de pace.

La sfârșitul lunii iunie, în Finlanda au fost adoptate modificări la legea privind energia atomică, care au anulat interdicția privind importul și amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării. Acestea au intrat în vigoare la 1 iulie.