NATO a comentat disputa dintre președintele și premierul Cehiei privind participarea la summit.

Președintele Pavel a participat la toate summiturile anuale ale NATO de la preluarea mandatului în 2023, însă Babis, revenit la putere în 2025, insistă acum că președintele nu poate face parte din delegația oficială a guvernului, transmite eurointegration.com.ua.

Constituția Cehiei îi conferă președintelui puterea de a reprezenta statul în străinătate conform articolului 63, dar deciziile prezidențiale luate în baza acestei prevederi necesită aprobarea guvernului, ceea ce lasă neclar dacă Pavel va putea face parte din delegația oficială fără sprijinul lui Babis.

De la revenirea lui Babis la putere anul trecut, relațiile sale cu Pavel au fost ostile și marcate de divergențe politice și personale profunde. Pavel, fost general NATO cu orientare pro-occidentală, a avut conflicte repetate cu populistul Babiș pe toate subiectele, de la politica externă până la normele democratice.

NATO a subliniat că nu va interveni în acest conflict intern din Cehia.

„Cine conduce delegația care reprezintă un stat membru la summitul NATO trebuie să decidă fiecare membru al Alianței în mod independent”, a declarat un reprezentant NATO, comentând disputa dintre Pavel și Babis.

Pavel a oferit chiar să-și acopere cheltuielile pentru participarea la summitul NATO și ia în considerare posibilitatea de a-l da în judecată pe Babis pentru blocarea cererii sale de participare.

El a declarat presei cehe că ar fi rușinos să nu fie prezent, sugerând că ar putea participa la o întâlnire informală a șefilor de stat în cadrul summitului, în timp ce Babis se va ocupa de afacerile oficiale.