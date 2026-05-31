NASA: Un meteorit a explodat deasupra SUA cu o putere echivalentă cu 300 de tone de trotil.

Despre acest lucru a anunțat Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu a SUA (NASA), transmite media.az.

„Bila de foc se deplasa cu o viteză de aproximativ 75.000 mile pe oră (120.700 km/h - n.r.) și s-a dezmembrat la o altitudine de 40 mile (64,3 km - n.r.) deasupra părții de nord-est a statului Massachusetts și sud-est a statului New Hampshire, - se arată într-un comunicat NASA. - Energia eliberată la distrugerea sa este estimată la aproximativ 300 de tone echivalent trotil, ceea ce explică și zgomotul puternic.”

Instituția spațială a subliniat că obiectul care a intrat în atmosfera Pământului avea origine naturală și nu era deșeu spațial sau satelit.

Anterior, agenția Associated Press, citând Societatea Americană de Meteori, a raportat că zgomotul auzit pe 30 mai de locuitorii statului Massachusetts a fost legat de intrarea unui meteorit în atmosfera Pământului.