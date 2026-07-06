NASA se teme că China ar putea depăși SUA în cursa pentru Lună. Planurile Washingtonului sunt cu doar câteva luni înaintea programului chinez, a declarat într-un interviu șeful agenției spațiale americane, Jared Aizikman.

În prezent, Beijingul vizează o posibilă aselenizare în jurul anului 2029, în timp ce Washingtonul vorbește despre sfârșitul anului 2028, scrie dw.com.

Potrivit lui Aizekman, China are șanse mari să-și aselenizeze taikonauții înainte ca SUA să trimită astronauți pe Lună în cadrul programului Artemis. În același timp, șeful NASA a subliniat că nu este vorba doar despre misiuni unice, ci despre dorința de a avea o prezență pe termen lung și de a crea o infrastructură lunară.

Totodată, NASA este convinsă că SUA păstrează avantajul tehnologic și organizațional: este deja în pregătire o desfășurare etapizată a infrastructurii lunare, iar primele elemente ale bazei sunt planificate să fie lansate începând cu anul 2027. Pe viitor, agenția speră să treacă la o prezență permanentă a echipajelor pe Lună și, în timp, să o folosească ca platformă pentru misiuni spre Marte.

În același timp, mulți experți atrag atenția asupra dependenței proiectului de contractori privați și asupra dificultăților tehnice, inclusiv dezvoltarea costumelor spațiale și a sistemelor de aselenizare. În acest context, cursa lunară pare tot mai mult nu doar o competiție tehnologică, ci și un test al celor care vor reuși să-și realizeze planurile în termenele anunțate.