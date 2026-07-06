NASA se teme că China ar putea depăși SUA în cursa pentru Lună
NASA se teme că China ar putea depăși SUA în cursa pentru Lună. Planurile Washingtonului sunt cu doar câteva luni înaintea programului chinez, a declarat într-un interviu șeful agenției spațiale americane, Jared Aizikman.
În prezent, Beijingul vizează o posibilă aselenizare în jurul anului 2029, în timp ce Washingtonul vorbește despre sfârșitul anului 2028, scrie dw.com.
Potrivit lui Aizekman, China are șanse mari să-și aselenizeze taikonauții înainte ca SUA să trimită astronauți pe Lună în cadrul programului Artemis. În același timp, șeful NASA a subliniat că nu este vorba doar despre misiuni unice, ci despre dorința de a avea o prezență pe termen lung și de a crea o infrastructură lunară.
Totodată, NASA este convinsă că SUA păstrează avantajul tehnologic și organizațional: este deja în pregătire o desfășurare etapizată a infrastructurii lunare, iar primele elemente ale bazei sunt planificate să fie lansate începând cu anul 2027. Pe viitor, agenția speră să treacă la o prezență permanentă a echipajelor pe Lună și, în timp, să o folosească ca platformă pentru misiuni spre Marte.
În același timp, mulți experți atrag atenția asupra dependenței proiectului de contractori privați și asupra dificultăților tehnice, inclusiv dezvoltarea costumelor spațiale și a sistemelor de aselenizare. În acest context, cursa lunară pare tot mai mult nu doar o competiție tehnologică, ci și un test al celor care vor reuși să-și realizeze planurile în termenele anunțate.