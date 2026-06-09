9 Iunie 2026, 23:43
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NASA a anunțat componența misiunii Artemis III
NASA a anunțat numele a patru astronauți pentru misiunea Artemis III din 2027. Aceasta include o serie de zboruri de testare pentru Artemis IV — prima misiune cu echipaj planificată la Polul Sud al Lunii în 2028.
În echipaj se află Andre Douglas, Luca Parmitano, Frank Rubio și Randy Bresnik.
„Misiunea marchează începutul viitorului”, a declarat șeful NASA, Jared Isaacman.
În cadrul misiunii, racheta SLS va lansa nava Orion de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida pe o orbită joasă a Pământului. Aceasta va demonstra capacitățile de apropiere și andocare cu versiuni de test ale sistemelor de aterizare dezvoltate de companiile Blue Origin și SpaceX.