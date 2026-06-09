NASA a anunțat componența misiunii Artemis III.

În echipaj se află Andre Douglas, Luca Parmitano, Frank Rubio și Randy Bresnik.

„Misiunea marchează începutul viitorului”, a declarat șeful NASA, Jared Isaacman.

În cadrul misiunii, racheta SLS va lansa nava Orion de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida pe o orbită joasă a Pământului. Aceasta va demonstra capacitățile de apropiere și andocare cu versiuni de test ale sistemelor de aterizare dezvoltate de companiile Blue Origin și SpaceX.