Musk a numit un eșec explozia rachetei purtătoare a companiei lui Jeff Bezos.

Despre acest lucru a scris Musk pe rețeaua socială X.

„Foarte nefericit. Rachetele sunt complicate”, a răspuns antreprenorul la o postare despre explozia rachetei.

Compania Blue Origin a menționat că tot personalul este în siguranță și a promis să ofere actualizări despre incident pe măsură ce vor apărea informații.

„Regret să văd asta, dar sper să vă recuperați rapid”, a scris Musk, răspunzând declarației companiei pe X.

Racheta purtătoare New Glenn a companiei Blue Origin a explodat în timpul testelor la sol pe cosmodromul de la Cap Canaveral, Florida, seara zilei de 28 mai. În momentul exploziei, compania efectua un test înaintea celui de-al patrulea lansări planificate ale rachetei, care urma să aibă loc în săptămânile următoare și să plaseze pe orbită sateliți ai rețelei de internet Amazon Leo. Bezos a menționat că este prea devreme pentru a vorbi despre cauză.

Săptămâna trecută, compania lui Musk, SpaceX, a efectuat cu succes lansarea de test a celei mai mari și mai puternice versiuni a rachetei Starship. Musk dezvoltă Starship pentru viitoarele misiuni pe Marte și pentru participarea la programul lunar NASA Artemis.

Anterior, NASA a încheiat un contract cu Blue Origin, care se va ocupa de livrarea de marfă și echipamente pe suprafața Lunii.