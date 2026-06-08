8 Iunie 2026, 12:14
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Morgenstern a devenit oficial evreu și și-a schimbat numele
Interpretul rus de origine bașkiră Alisher Valeev, cunoscut sub numele de Morgenshtern, a devenit oficial evreu. Showmanul, care s-a repatriat în Israel, a trecut prin procesul de convertire la iudaism.
Într-un video publicat, Morgenstern dansează un element al dansului tradițional evreiesc Hora, însoțit de strigăte „Mazal tov!”, care în limbajul colocvial înseamnă „Felicitări!” și este folosit pentru a exprima bucurie în timpul unui eveniment important, scrie focus.ua.
Morgenstern a trecut prin așa-numitul giur — adică procesul de convertire la iudaism a neevreilor printr-un tribunal religios și acum trebuie să respecte poruncile Torei.
De asemenea, rapperul și-a schimbat numele din Alisher în Israel Yehuda Morgenstern.
În februarie 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Morgenstern a părăsit Federația Rusă, unde a fost recunoscut ca agent străin. După repatrierea în Israel, artistul a primit cetățenia țării.