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focus.ua logofocus
8 Iunie 2026, 12:14
13 827
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Morgenstern a devenit oficial evreu și și-a schimbat numele

Interpretul rus de origine bașkiră Alisher Valeev, cunoscut sub numele de Morgenshtern, a devenit oficial evreu. Showmanul, care s-a repatriat în Israel, a trecut prin procesul de convertire la iudaism.

Morgenstern a devenit oficial evreu și și-a schimbat numele.
Morgenstern a devenit oficial evreu și și-a schimbat numele.

Într-un video publicat, Morgenstern dansează un element al dansului tradițional evreiesc Hora, însoțit de strigăte „Mazal tov!”, care în limbajul colocvial înseamnă „Felicitări!” și este folosit pentru a exprima bucurie în timpul unui eveniment important, scrie focus.ua.

Morgenstern a trecut prin așa-numitul giur — adică procesul de convertire la iudaism a neevreilor printr-un tribunal religios și acum trebuie să respecte poruncile Torei.

De asemenea, rapperul și-a schimbat numele din Alisher în Israel Yehuda Morgenstern.

În februarie 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Morgenstern a părăsit Federația Rusă, unde a fost recunoscut ca agent străin. După repatrierea în Israel, artistul a primit cetățenia țării.

Sursă
focus.ua logofocus
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