Morgenstern a devenit oficial evreu și și-a schimbat numele.

Într-un video publicat, Morgenstern dansează un element al dansului tradițional evreiesc Hora, însoțit de strigăte „Mazal tov!”, care în limbajul colocvial înseamnă „Felicitări!” și este folosit pentru a exprima bucurie în timpul unui eveniment important, scrie focus.ua.

Morgenstern a trecut prin așa-numitul giur — adică procesul de convertire la iudaism a neevreilor printr-un tribunal religios și acum trebuie să respecte poruncile Torei.

De asemenea, rapperul și-a schimbat numele din Alisher în Israel Yehuda Morgenstern.

În februarie 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Morgenstern a părăsit Federația Rusă, unde a fost recunoscut ca agent străin. După repatrierea în Israel, artistul a primit cetățenia țării.