Moldova studiază experiența Croației în digitalizarea școlilor.

Reprezentanți ai 12 instituții de învățământ-pilot, Ministerului Educației și Cercetării, UNICEF și Centrului Național pentru Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului au vizitat Zagreb, unde s-au familiarizat cu abordările Croației privind implementarea tehnologiilor digitale în școli, transmite logos-pres.md.

În informația ministerului se menționează că, în timpul vizitei, participanții au vizitat trei instituții de învățământ general, unde au studiat utilizarea platformelor digitale interactive, organizarea spațiilor moderne de învățare și metodele de predare cu aplicarea tehnologiilor.

De asemenea, delegația s-a familiarizat cu activitatea Rețelei Academice și de Cercetare Croate — o organizație națională responsabilă pentru infrastructura digitală în domeniul educației și cercetării.

Dintre soluțiile care prezintă interes pentru sistemul educațional moldovenesc, participanții au evidențiat planificarea strategică a transformării digitale la nivelul școlilor, rolul conducătorilor instituțiilor de învățământ în gestionarea procesului de schimbare, dezvoltarea continuă a competențelor cadrelor didactice și utilizarea instrumentelor digitale pentru dezvoltarea competențelor elevilor.

O atenție deosebită a fost acordată integrării platformelor digitale în managementul cotidian al școlilor — pentru organizarea procesului educațional, comunicarea cu părinții și monitorizarea progresului elevilor.

Potrivit declarațiilor Angelei Prisacaru, adjuncta șefului Direcției Politici în domeniul Învățământului General din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, studiul experienței Croației a confirmat potențialul digitalizării de a schimba procesele educaționale.

„Am văzut cum tehnologiile, dacă sunt integrate corect și susținute sistematic, pot schimba modul de învățare al copiilor și activitatea profesorilor”, a declarat ea.

Vizita a fost organizată în cadrul programului „Inovații Digitale în Sistemul Educațional al Republicii Moldova”, implementat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijin financiar din partea Parteneriatului Global pentru Educație.

Practica acumulată în timpul călătoriei urmează să fie utilizată pentru dezvoltarea maturității digitale a școlilor participante în proiectul Acceleratorul Digital, precum și în cazul unei posibile extinderi a inițiativei la nivel național.