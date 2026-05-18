theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
18 Mai 2026, 18:36
3 738
Copiază linkul
Link copiat

Moldova a discutat la Bruxelles despre reforma justiției și statul de drept

La Bruxelles au fost discutate drepturile omului, lupta împotriva urii și statul de drept în Moldova.

Moldova a discutat la Bruxelles despre reforma justiției și statul de drept.
Moldova a discutat la Bruxelles despre reforma justiției și statul de drept.

Aceasta este o platformă pentru dialog dedicată monitorizării progresului realizat de țara noastră în procesul de integrare europeană, transmite logos-pres.md.

Republica Moldova a fost reprezentată la întâlnire de Inspectoratul General al Poliției.

În informația IGP se subliniază că, în cadrul discuțiilor, au fost analizate acțiunile întreprinse de Republica Moldova în domeniul reformei justiției, afacerilor interne și consolidării statului de drept, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul capitolelor 23 și 24 ale legislației europene.

Reprezentantul Moldovei a prezentat informații despre progresul în consolidarea potențialului instituțional și operațional al Poliției, cu accent pe combaterea criminalității organizate și transfrontaliere, cooperarea polițienească internațională și prevenirea traficului ilegal de droguri.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici