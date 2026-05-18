Moldova a discutat la Bruxelles despre reforma justiției și statul de drept.

Aceasta este o platformă pentru dialog dedicată monitorizării progresului realizat de țara noastră în procesul de integrare europeană, transmite logos-pres.md.

Republica Moldova a fost reprezentată la întâlnire de Inspectoratul General al Poliției.

În informația IGP se subliniază că, în cadrul discuțiilor, au fost analizate acțiunile întreprinse de Republica Moldova în domeniul reformei justiției, afacerilor interne și consolidării statului de drept, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul capitolelor 23 și 24 ale legislației europene.

Reprezentantul Moldovei a prezentat informații despre progresul în consolidarea potențialului instituțional și operațional al Poliției, cu accent pe combaterea criminalității organizate și transfrontaliere, cooperarea polițienească internațională și prevenirea traficului ilegal de droguri.