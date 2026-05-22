Ministrul ucrainean de Externe: Războiul se apropie de un moment de cotitură.

Sibiha a declarat că a participat la o întâlnire informală a miniștrilor Consiliului NATO-Ucraina la Helsingborg, la care au participat șefii diplomațiilor țărilor aliate NATO. El a menționat că în război resursa umană a Rusiei nu mai reprezintă un avantaj, scrie rbc.ua.

„Ne aflăm într-un moment de cotitură al războiului, iar presiunea asupra Moscovei crește. Ucraina rezistă, iar forța umană rusă nu mai este un avantaj decisiv”, a subliniat ministrul.

El a menționat că pentru a atinge pacea este necesar să ne concentrăm pe trei elemente importante: diplomația, presiunea și puterea.

„Avem nevoie de un nou impuls în eforturile noastre de stabilire a păcii, concomitent cu intensificarea sancțiunilor speciale pe termen lung și a altor pârghii de influență”, scrie Sibiha.

De asemenea, el a spus că a informat aliații despre amenințările crescânde din partea Belarusului și a făcut apel la acțiuni corespunzătoare, la descurajare și la măsuri pentru prevenirea extinderii din partea Moscovei și Minskului.

Ucraina, la rândul său, nu mai cere doar donații, ci este participantă la procesul de asigurare a securității, donatoare și parteneră care este gata să „împărtășească experiența sa cu aliații”.

„Aceste investiții vor aduce cele mai mari dividende de pace din viața noastră. Mulțumesc tuturor aliaților noștri pentru angajamentul față de cauza noastră comună, pentru donațiile de astăzi și pentru sprijinul vostru neclintit pentru Ucraina. Mulțumiri speciale Suediei pentru că este un aliat excelent”, a spus șeful diplomației ucrainene.

În concluzie, Sibiha a adăugat că în ultimul an NATO s-a consolidat, decizia de a crește cheltuielile militare la 5% din PIB a devenit o bornă istorică, „iar SUA merită laude pentru aceasta”.