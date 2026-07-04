Ministrul iranian de Externe a confirmat că Israelul a planificat un atac asupra negociatorilor de la Teheran.

Ministrul iranian de Externe a declarat că Washingtonul a avertizat Teheranul că Israelul ar putea include oficiali iranieni pe lista țintelor.

Avertismentul ar fi fost făcut înaintea negocierilor din aprilie de la Islamabad, unde, pe 17 iunie, a fost convenit un acord-cadru.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a confirmat informațiile din mass-media conform cărora, potrivit estimărilor oficialilor americani, Israel ar fi putut încerca să elimine principalii negociatori iranieni pentru a împiedica negocierile privind un armistițiu cu SUA, care urmau să aibă loc în Pakistan, transmite euronews.com.

Negocierile de la Islamabad, în care unul dintre mediatori a fost vicepreședintele SUA, Jay Dee Vance, s-au încheiat cu un acord-cadru semnat de Iran și SUA pe 17 iunie.

În prezent, între țări este în vigoare un armistițiu prelungit cu 60 de zile, menit să ofere părților timp pentru a ajunge la un acord final.

După cum au scris The New York Times și The Washington Post, în timpul rundei de negocieri din aprilie de la Washington au crescut brusc temerile privind amenințările la adresa lui Araghchi și a președintelui Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf: SUA au cerut chiar aliaților regionali să avertizeze Teheranul că Israelul ar putea viza acești doi oficiali.

Relațiile diplomatice formale între Washington și Teheran nu există din 1980, iar de obicei comunică prin intermediari, astfel că avertismentul american a fost transmis prin aliați regionali, nu direct.

The Wall Street Journal a raportat în martie că, în timpul campaniei israeliene de lovituri asupra oficialilor iranieni de rang înalt, Araghchi și Ghalibaf ar fi putut face parte din lista țintelor, însă ulterior Israelul i-a exclus temporar din această listă.

Într-un interviu pentru televiziunea de stat iraniană, difuzat vineri, Araghchi a declarat că era conștient de amenințare. La întrebarea de ce a mers totuși în Pakistan, ministrul a răspuns: „Noi, iranienii, nu ne temem să murim pentru națiunea noastră”.

„Lașii atacă pe la spate. Am mers pentru pace în regiunea noastră. Acum vedeți cine este adevărata tumoare canceroasă”, a adăugat el.

Potrivit The New York Times, atunci Iranul a luat măsuri de securitate fără precedent pentru a-și proteja negociatorii.

Când Ghalibaf zbura spre Islamabad pentru întâlnirea cu Vance, avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene pakistaneze au escortat avionul delegației iraniene de la granița iraniană până la Islamabad și înapoi, notează publicația.

La întoarcere, avionul Iranului a efectuat o aterizare de urgență la Mashhad din cauza unei amenințări din partea forțelor militare israeliene, după care, conform articolului, delegația lui Ghalibaf a continuat drumul spre Teheran cu mașinile.

Războiul cu Iranul a început pe 28 februarie, când, în urma unor lovituri comune ale SUA și Israelului asupra Teheranului, a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei împreună cu mai mulți oficiali de rang înalt.

Guvernele SUA și Israelului nu au comentat direct informațiile despre tentativa de asasinat pregătită.