Ministrul de Externe al Ucrainei: Rusia trebuie să înceteze să mai creadă în fantome.

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, a scris pe 28 iunie pe rețeaua socială X că rușii „adoră să discute despre „spiritul Anchorage””, deși, „ca în cazul oricărui spirit, nimeni nu știe exact ce este acesta”.

„Moscova trebuie să înceteze să mai creadă în fantome și, în schimb, să răspundă propunerilor serioase ale Ucrainei de a se așeza la masa negocierilor și de a pune capăt războiului. Cu cât Putin refuză mai mult să accepte realitatea că nu își va atinge niciodată obiectivele pe câmpul de luptă, cu atât situația Rusiei va deveni mai gravă”, a subliniat șeful diplomației ucrainene, scrie rfi.fr.

Reamintim că expresia „spiritul Anchorage” a început să fie folosită de autoritățile ruse, în special de ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, desfășurată la Anchorage, în Alaska, la 15 august 2025.

La Moscova, acest termen desemna presupusa existență a unei înțelegeri cu Statele Unite privind scenariul dorit de Vladimir Putin pentru încheierea războiului din Ucraina, care ar fi inclus cedarea întregului teritoriu al Donbasului către Rusia.

Săptămâna trecută, după summitul G7 de la Évian, considerat un moment de cotitură pentru Ucraina, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat într-un interviu acordat postului France 2 că, în timpul discuțiilor de la Anchorage, Trump și Putin ar fi abordat inclusiv posibilitatea împărțirii teritoriilor ucrainene. Potrivit acestuia, intervenția aliaților europeni a împiedicat punerea în aplicare a unui asemenea scenariu.