Ministrul de Externe al Lituaniei: NATO are mijloace pentru a distruge complet bazele Rusiei din Kaliningrad.

Vorbind despre amenințările cu care se confruntă UE, jurnaliștii au menționat enclava rusă – regiunea Kaliningrad. Șeful MAE al Lituaniei, care se învecinează cu acest teritoriu al Federației Ruse, a subliniat că NATO trebuie să demonstreze hotărârea de a opri amenințarea rusă de acolo, transmite eurointegration.com.ua.

„Trebuie să le arătăm rușilor că putem sparge mica lor fortăreață construită în Kaliningrad. NATO dispune de mijloacele necesare pentru a distruge, dacă va fi nevoie, bazele rusești de apărare antiaeriană și bazele de rachete de acolo”, a spus el.

În același timp, Budrys a recunoscut că Lituania însăși are clar un deficit de mijloace de apărare antiaeriană.

„Dronele rusești și ucrainene pătrund frecvent în spațiul nostru aerian. De asemenea, uneori avioanele de luptă rusești zboară deasupra Lituaniei cu transponderul oprit. Când se întâmplă asta, în societate crește îngrijorarea că nu investim suficient în apărarea Lituaniei”, a spus diplomatului.

El a subliniat, de asemenea, că NATO este cea mai puternică organizație creată vreodată.

„În ceea ce privește planificarea strategică și operațională, precum și potențialul militar, nu are egal. Încrederea între aliați este fundamentul descurajării. Dacă noi înșine avem îndoieli privind articolul 5, atunci de ce ar trebui ca adversarul nostru să creadă în el? Nu am niciun dubiu în privința obligației de a acorda ajutor”, a adăugat Budrys.