Ministrul Apărării din Israel: Vom rămâne mult timp în sudul Libanului.

Șeful Ministerului Apărării din Israel, Israel Katz, a ordonat Forțelor de Apărare ale Israelului să se pregătească pentru o „prezență îndelungată” în „zona de securitate” din sudul Libanului.

De asemenea, a avertizat Iranul să nu încerce să saboteze acordul dintre Israel și Liban.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a ordonat Armatei de Apărare a Israelului să se pregătească pentru o „prezență îndelungată” în „zona de securitate” creată în sudul Libanului și să „efectueze pregătirile necesare pentru protejarea soldaților Tzahal și eliminarea amenințărilor pentru localitățile din nordul Israelului”. Despre aceasta a declarat însuși Katz sâmbătă, 27 iunie, transmite dw.com.

El a salutat acordul-cadru semnat cu o zi înainte între Israel și Liban, afirmând că acesta „pentru prima dată în decenii poate crea o realitate nouă și mai sigură de-a lungul graniței de nord și în Liban”. Totuși, șeful ministerului israelian al Apărării a subliniat: „nu va exista nicio retragere a trupelor până când organizația teroristă Hezbollah nu va fi dezarmată pe întreg teritoriul Libanului”.

Katz a mai declarat că acordul israeliano-libanian este o „lovitură strategică împotriva axei iraniene”. „Dacă Iranul va încerca să atace Israelul pentru a împiedica implementarea acordului, vom acționa împotriva lui cu forță mare”, a avertizat ministrul Apărării.

Acordul israeliano-libanian

Israel și Liban au semnat un acord-cadru pe 26 iunie la Washington, cu medierea SUA. Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat că acest document este menit să „creeze o bază pentru o pace și securitate durabile” între cele două țări, care nu au relații diplomatice oficiale și sunt formal în stare de război din 1948.

Potrivit publicației Axios, documentul prevede, printre altele, retragerea unităților Tzahal din două mici zone situate la nord și la sud de râul Litani, în partea de sud a Libanului. Controlul asupra acestor zone va fi predat armatei libaneze ca „proiecte pilot”, la care vor participa și militari americani – în principal pentru a verifica că în aceste zone nu vor apărea combatanți ai grupării radicale Hezbollah.

Pe 27 iunie, armata israeliană a efectuat un atac aerian asupra provinciei Nabatiyeh din sudul Libanului. Scopul operațiunii a fost „presupuși teroriști care amenințau militarii israelieni”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Tzahal.

Armistițiul Israelului cu Hezbollah a fost încălcat

Pe 19 iunie a intrat în vigoare un armistițiu între Israel și gruparea radicală libaneză. Totuși, acesta a fost încălcat deja a doua zi: Israel a anunțat bombardamente din partea Hezbollah și a efectuat lovituri de răspuns, în urma cărora, potrivit părții libaneze, au murit cel puțin 10 persoane. Tzahal a continuat operațiunile în „zona de securitate”.

Oprirea operațiunilor militare israeliene în Liban este una dintre condițiile-cheie pentru realizarea păcii în cadrul reglementării conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul. După încălcarea armistițiului, Iranul a blocat din nou strâmtoarea Ormuz.

La începutul lunii martie, mișcarea radicală șiită libaneză susținută de Iran, Hezbollah, a atacat Israelul cu rachete și drone, numind acest gest o răzbunare pentru moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei. Ca răspuns, Israel a început o operațiune militară. Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, în urma loviturilor israeliene au murit cel puțin 3.912 persoane, inclusiv femei, copii și salvatori. Potrivit Israelului, au murit 32 de militari israelieni și patru civili.