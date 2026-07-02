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2 Iulie 2026, 13:58
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Ministrul Apărării din Germania s-a aprovizionat cu alimente și apă în cazul unui conflict armat

Dacă în Germania va apărea o situație de urgență, inclusiv un conflict armat, ministrul Apărării, Boris Pistorius, va putea rezista câteva zile datorită unui stoc special de alimente pregătit.

Ministrul Apărării din Germania s-a aprovizionat cu alimente și apă în cazul unui conflict armat.
Ministrul Apărării din Germania s-a aprovizionat cu alimente și apă în cazul unui conflict armat.

Despre acest lucru a declarat el însuși într-un interviu pentru Spiegel.

Inițial, corespondentul l-a întrebat pe șeful Ministerului Apărării din Germania despre creșterea capacității de luptă a Bundeswehr-ului în ultimii ani, comparativ cu nivelul din 2022, când Rusia a început războiul în Ucraina. Pistorius a asigurat că situația s-a schimbat radical în bine „în multe privințe”.

Atunci jurnalistul a dorit să afle cât de pregătit este ministrul personal pentru un conflict armat.

„Păstrați acasă apă, conserve și un radio cu manivelă pentru situații de urgență?”, l-a întrebat el pe Pistorius.

Acesta a recunoscut că are o rezervă personală de provizii și apă potabilă pentru a putea trăi în izolare cel puțin câteva zile în cazul unei situații de urgență.

„Eu și soția mea ne putem hrăni ușor câteva zile. Ne-am asigurat că avem suficientă apă”, a spus ministrul.

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