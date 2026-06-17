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rbc.ua logorbc
17 Iunie 2026, 16:09
10 851
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Ministrul Apărării al Ucrainei: Crimeea va deveni curând o insulă

Ministrul Apărării al Ucrainei, Mihail Fedorov, a declarat că dronele ucrainene blochează în prezent Crimeea, astfel că în viitorul apropiat aceasta ar putea deveni o insulă.

Ministrul Apărării al Ucrainei: Crimeea va deveni curând o insulă.
Ministrul Apărării al Ucrainei: Crimeea va deveni curând o insulă.

„Practic, se realizează izolarea Crimeei cu ajutorul dronelor. Cel mai probabil, în viitorul apropiat, Crimeea se va transforma într-o insulă”, a declarat Fedorov, informează rbc.ua.

Potrivit acestuia, acest lucru ar putea avea consecințe foarte neașteptate pentru ruși.

În același timp, ministrul nu a oferit detalii despre planurile viitoare ale Ucrainei privind Crimeea.

Lovituri asupra podului Ciongar

Reamintim că prima lovitură asupra podului Ciongar a avut loc pe 7 iunie. După atac, traficul pe traversare a fost reluat în regim reversibil.

Pe 9 iunie, podul a fost din nou ținta dronelor, ceea ce a dus la oprirea traficului rutier. Ulterior, autoritățile au recomandat folosirea rutelor alternative prin Armeansk și Perekop.

În Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina s-a anunțat că, după mai multe atacuri cu drone, podul Ciongar a fost complet distrus.

Sursă
rbc.ua logorbc
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