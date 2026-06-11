Ministrul Apărării al Marii Britanii, John Healey, și-a dat demisia.

În opinia sa, acestea nu corespund nivelului amenințărilor cu care se confruntă țara.

Despre acest lucru se spune în apelul ministrului către premierul Keir Starmer, făcut public pe platforma X, transmite eurointegration.com.ua.

În scrisoare, Healey a declarat că Starmer și Ministerul Finanțelor nu au asigurat alocarea sumei necesare pentru Planul de investiții în apărare al țării, care ar fi trebuit să asigure tranziția forțelor armate britanice în stare de „pregătire de luptă”.

Healey a subliniat că volumul finanțării propus de guvern nu corespunde provocărilor cu care se confruntă în prezent Regatul Unit.

„Conflictul din Orientul Mijlociu, unde Regatul Unit conduce în prezent o misiune militară multinațională în Strâmtoarea Ormuz; securitatea în Regiunea Arctică, unde Regatul Unit conduce misiunea NATO „Gardianul Arctic”; intensificarea activității Rusiei față de Regatul Unit și țările NATO și intensificarea atacurilor în Ucraina, având în vedere Acordul de la Paris, care confirmă desfășurarea trupelor britanice în Ucraina după încetarea focului”, a enumerat ministrul apărării aceste provocări.

„Nu ați reușit, iar Ministerul Finanțelor nu a dorit să aloce resursele necesare țării pentru a se apăra în această perioadă de amenințări în creștere”, a scris Healey în scrisoarea adresată lui Starmer.

De asemenea, el a menționat că a insistat asupra stabilirii obiectivului de a atinge până în 2030 cheltuieli pentru apărare în valoare de 3% din PIB, în cadrul angajamentelor NATO. În acest context, Healey a amintit avertismentul lui Starmer că Rusia se pregătește să atace o țară NATO înainte de 2030.

„Știți ce este necesar pentru apărare... Fără un buget de apărare care să răspundă cerințelor zilei de azi, sunt nevoit să iau decizii care vor reduce pregătirea de luptă a forțelor noastre armate, vor crește riscul pentru personal în timpul operațiunilor și pot face țara mai puțin sigură”, s-a adresat oficialul șefului guvernului.

„După ce v-am explicat că nu pot accepta un acord privind bugetul de apărare care să nu ofere forțelor noastre armate resursele necesare, nu am altă opțiune decât să demisionez din funcția de ministru al apărării”, se arată în declarația sa.

Planul de investiții în apărare, asupra căruia disputele continuă de la începutul anului, a stârnit și critici din partea oficialilor militari ai țării. Joi s-a aflat că șeful Statului Major al Apărării din Regatul Unit, Richard Nation, a trimis o scrisoare premierului Keir Starmer din cauza temerilor că nivelul cheltuielilor pentru apărare propus de guvern este insuficient.

Deficitul de finanțare pentru refacerea Marinei Regale, armatei și Forțelor Aeriene Regale era estimat la cel puțin 28 miliarde de lire sterline (32 miliarde de euro).