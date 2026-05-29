Ministra de Externe a României: Incidentul cu drona Rusiei este un motiv pentru aplicarea articolului 4 al NATO.

Declarația Oanei Țoiu este citată de Digi 24, transmite „Adevărul European”.

Răspunzând la întrebarea dacă trebuie activat articolul 4 din tratatul NATO, șefa MAE a României a spus că „este un instrument pe care România îl poate folosi”.

„Incidentul de noaptea trecută se încadrează în categoria incidentelor care justifică utilizarea unor astfel de instrumente. Este vorba despre consultări între statele aliate în momentul în care unul dintre ele consideră că există o amenințare la adresa securității sale. Evident, aplicarea articolului 4 este o decizie comună. Este parte a discuțiilor despre opțiunile pe care le avem în prezent”, a subliniat ea.

La întrebarea dacă va fi convocată o ședință a Consiliului Național de Securitate privind acest incident cu drona și dacă a discutat cu președintele Nicușor Dan despre această ședință, Țoiu a răspuns că discuțiile sunt în curs.

„Președintele trebuie să facă declarațiile necesare pe parcursul zilei de astăzi. Este prerogativa președintelui să convoace Consiliul Național de Securitate (CSAT) și, în consecință, să informeze publicul larg. Atât eu, cât și ministrul Apărării suntem în contact permanent atât cu președintele, cât și cu premierul și aliații. Secretarul General NATO a primit, de asemenea, toate aceste informații”, a spus Țoiu.

Ea a mai declarat că ambasadorul Rusiei în România a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe „ca răspuns al României la declarațiile făcute de Federația Rusă privind misiunile prezente pe teritoriul Ucrainei”.

La întrebarea dacă ambasadorul rus va fi convocat vineri după acest incident cu drona, Țoiu a răspuns: „Ne vom întoarce la această chestiune pe parcursul zilei de astăzi cu răspunsuri la nivel diplomatic”.

Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic obligă statele membre NATO să desfășoare consultări comune atunci când oricare dintre ele consideră că există o amenințare la integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unei țări aliate.

În noaptea de 29 mai, în timpul atacului rus asupra Ucrainei, o dronă s-a izbit de un bloc cu 10 etaje în orașul Galați din România, două persoane au fost spitalizate, iar 70 evacuate.

MAE al României a numit prăbușirea dronei în orașul Galați o „escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Rusiei.