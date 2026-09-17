Ministerul rus al Apărării a anunțat atacuri asupra podurilor peste Nistru din zona Maiaki.

Ministerul rus al Apărării a declarat că au fost efectuate atacuri asupra a două poduri peste Nistru, în zona localității Maiaki din regiunea Odesa.

Potrivit versiunii instituției ruse, podurile sunt utilizate pentru tranzitul încărcăturilor militare din România și din portul Ismail.

De asemenea, potrivit Ministerului Apărării al Federației Ruse, noaptea trecută au fost efectuate lovituri asupra a două ateliere de producție a UAV-urilor din Ucraina și asupra combinatului „Zaporizhstal”, scrie kommersant.ru.

Au fost vizate:

la Kiev și în regiunea Kiev — un atelier de producție și depozitare a dronelor (inclusiv UAV-uri cu rază medie de acțiune RAX-2X), atelierul SRL „Pegas Arms”, o întreprindere industrială pentru producerea de componente pentru UAV-uri, centrul de date „De Novo Data Center”, parcul de baterii pentru stocarea energiei din Brovary;

în regiunea Zaporojie — combinatul metalurgic „Zaporizhstal” și complexul științifico-industrial „Iskra”, unde sunt produse complexe de cercetare radiotehnică și de război electronic pentru Forțele Armate ale Ucrainei, precum și componente pentru rachete antiaeriene dirijate;

în regiunea Odesa — două poduri peste râul Nistru în zona Măiaki, utilizate pentru transportul de tranzit al încărcăturilor militare din România și din portul Ismail, precum și substația electrică „Arțiz”, care asigură funcționarea portului.

În plus, instituția rusă a anunțat că, în portul Ciornomorsk, au fost atacate două nave cargo cu încărcături cu destinație militară. De asemenea, la 11 km est de Odesa a fost lovită o navă care transporta în portul local încărcături pentru Forțele Armate ale Ucrainei.