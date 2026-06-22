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22 Iunie 2026, 18:40
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Ministerul de Finanțe al SUA a emis o licență pentru producerea și vânzarea petrolului iranian până pe 21 august

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) a emis o licență generală care permite producția și vânzarea petrolului iranian până la 21 august 2026.

Ministerul de Finanțe al SUA a emis o licență pentru producerea și vânzarea petrolului iranian până pe 21 august.
Ministerul de Finanțe al SUA a emis o licență pentru producerea și vânzarea petrolului iranian până pe 21 august.

Conform memorandumului de înțelegere semnat săptămâna trecută între Washington și Teheran, Statele Unite au acceptat să ridice restricțiile privind exportul de țiței brut iranian, produse petroliere și produse rafinate, precum și toate serviciile conexe, inclusiv operațiunile bancare, asigurările și transportul, se arată într-un material al agenției, preluat de reuters.com.

Tranzacțiile autorizate în cadrul licenței generale includ importul de țiței brut, produse petrochimice și petroliere de origine iraniană în SUA. Licența nu se aplică tranzacțiilor care implică Coreea de Nord sau Cuba.

La 21 iunie, în Elveția a avut loc o întâlnire trilaterală între reprezentanții Iranului, SUA și Qatar, în cadrul căreia s-a discutat încetarea focului în Liban și deblocarea activelor Teheranului.

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