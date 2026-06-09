Ministerul de Externe al Azerbaidjanului anunță încă două decese după atacul cu drone în Marea Azov.

Despre acest lucru a anunțat marți, 9 iunie, Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, transmite nv.ua.

Potrivit instituției, în timpul operațiunilor de căutare și salvare au fost găsite cadavrele lui Gismet Aliev, în vârstă de 57 de ani, și Fuad Orudjev, în vârstă de 45 de ani.

Inițial s-a raportat despre cinci cetățeni ai Azerbaidjanului decedați, însă ulterior la Baku s-a precizat că au murit patru persoane.

MAE a mai menționat că 19 membri ai echipajelor a două nave se vor întoarce în Azerbaidjan pe 9 iunie, iar cadavrele celor decedați vor fi aduse acasă în următoarele zile. Detalii despre atac nu sunt dezvăluite de instituție.

În același timp, pe 5 iunie s-a raportat despre lovirea mai multor nave legate de Rusia în zona maritimă. Comandantul Forțelor de Sisteme fără Pilot, Robert Magyar Brovdi, a declarat că au fost lovite patru nave cargo și un tanc.

Potrivit părții azere, printre navele lovite s-au aflat Natra și Circon, la bordul cărora se aflau în total 25 de cetățeni ai Azerbaidjanului.

Baku informează că navele avariate nu aparțin Azerbaidjanului. Conform MarineTraffic, Natra, sub pavilionul Belize, se îndrepta din portul turcesc Bartin spre Rostov-pe-Don, Rusia, în timp ce Circon, sub pavilionul Palau, naviga din Samsun spre portul Caucaz.