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eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Iunie 2026, 21:00
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Ministerul Apărării din România așteaptă răspunsul Ucrainei privind drona din portul Constanța

Ministrul interimar al Apărării din România, Radu Miruță, a declarat că pe 23 iunie speră să primească un răspuns din partea părții ucrainene la întrebările sale privind incidentul cu drona care a explodat în portul Constanța.

Ministerul Apărării din România așteaptă răspunsul Ucrainei privind drona din portul Constanța.
Ministerul Apărării din România așteaptă răspunsul Ucrainei privind drona din portul Constanța.

Despre aceasta informează Digi24, scrie eurointegration.com.ua.

Miruță a declarat vineri că speră să primească explicații din partea colegilor ucraineni în legătură cu incidentul cu drona din portul Constanța pe 23 iunie. Potrivit acestuia, a transmis părții ucrainene o solicitare cu 14 întrebări și încă așteaptă răspunsuri.

„Am primit răspuns că răspunsul final va veni pe 23 iunie, adică peste câteva zile... Probabil are loc o interacțiune interinstituțională pentru a răspunde celor 14 întrebări ale mele”, a menționat el.

Anterior, Radu Miruță a propus să se ceară Ucrainei să programeze navele sale fără pilot astfel încât să se autodistrugă în cazul pierderii controlului asupra lor în apropierea apelor teritoriale ale României, în limitele a 12 mile marine, ceea ce ar fi tehnic posibil de realizat.

Reamintim că în dimineața zilei de 5 iunie, în portul Constanța a explodat o dronă maritimă. În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit.

Forțele navale ale Ucrainei au anunțat ulterior că una dintre bărcile maritime fără echipaj ale Marinei militare ucrainene a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns pe coastele României.

Miniștrii de externe ai Ucrainei și României au avut o convorbire telefonică, unul dintre subiectele discutate fiind prevenirea unor noi incidente cu drone.

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