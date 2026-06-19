Ministerul Apărării din România așteaptă răspunsul Ucrainei privind drona din portul Constanța.

Ministrul interimar al Apărării din România, Radu Miruță, a declarat că pe 23 iunie speră să primească un răspuns din partea părții ucrainene la întrebările sale privind incidentul cu drona care a explodat în portul Constanța.

Despre aceasta informează Digi24, scrie eurointegration.com.ua.

Miruță a declarat vineri că speră să primească explicații din partea colegilor ucraineni în legătură cu incidentul cu drona din portul Constanța pe 23 iunie. Potrivit acestuia, a transmis părții ucrainene o solicitare cu 14 întrebări și încă așteaptă răspunsuri.

„Am primit răspuns că răspunsul final va veni pe 23 iunie, adică peste câteva zile... Probabil are loc o interacțiune interinstituțională pentru a răspunde celor 14 întrebări ale mele”, a menționat el.

Anterior, Radu Miruță a propus să se ceară Ucrainei să programeze navele sale fără pilot astfel încât să se autodistrugă în cazul pierderii controlului asupra lor în apropierea apelor teritoriale ale României, în limitele a 12 mile marine, ceea ce ar fi tehnic posibil de realizat.

Reamintim că în dimineața zilei de 5 iunie, în portul Constanța a explodat o dronă maritimă. În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit.

Forțele navale ale Ucrainei au anunțat ulterior că una dintre bărcile maritime fără echipaj ale Marinei militare ucrainene a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns pe coastele României.

Miniștrii de externe ai Ucrainei și României au avut o convorbire telefonică, unul dintre subiectele discutate fiind prevenirea unor noi incidente cu drone.