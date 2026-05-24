Ministerul a adăugat că lovitura a fost aplicată ca răspuns la „atacurile teroriste ale Ucrainei asupra obiectivelor civile de pe teritoriul Rusiei”, transmite meduza.io.

Forțele Armate ale Ucrainei au declarat că lovitura cu „Oreșnik” a fost aplicată în zona Bila Țerkva (aproximativ la 80 de kilometri sud de Kiev). Nu există informații despre consecințele loviturii. Vladimir Zelenski a confirmat, de asemenea, utilizarea „Oreșnik”.

„Putin nici măcar nu poate pronunța corect cuvântul „ura” - bâlbâie, dar încă își învinge casele rezidențiale cu rachetele sale. (…) A lansat „Oreșnikul” său împotriva Bila Țerkva. Cu adevărat inadecvați”, a scris el.

În total, Rusia a folosit în timpul atacului nocturn 90 de rachete, dintre care 36 balistice, și 600 de drone. Direcția principală a atacului a fost Kiev. Potrivit ultimelor date ale primarului capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, au murit două persoane. Peste 50 de locuitori ai Kievului au fost răniți, printre care și copii.

La 22 mai, Vladimir Putin a comentat lovitura asupra căminului colegiului pedagogic din Starobilsk, în partea regiunii Lugansk controlată de Rusia, unde au murit 21 de persoane. El a acuzat Forțele Armate ale Ucrainei de „lovitură teroristă” și a declarat că a dat ordin Ministerului Apărării al Rusiei să pregătească un răspuns.

Acesta este al treilea caz de utilizare a „Oreșnik” de către Rusia. Prima dată a fost folosit în noiembrie 2024 pentru a lovi Uzina Pivdenmash din Dnipro, iar a doua oară — în ianuarie 2026 pentru a lovi regiunea Lvov.