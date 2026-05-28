28 Mai 2026, 19:00
Ministerul Apărării al României a comandat drone de 30,7 milioane de euro în cadrul programului SAFE
Ministerul Apărării Naționale al României a semnat un nou contract pentru livrarea de drone destinate îndeplinirii sarcinilor de supraveghere și recunoaștere în cadrul programului UE SAFE.
Despre aceasta a anunțat pe Facebook ministrul român al Apărării, Radu Miruță, transmite eurointegration.com.ua.
Dronele comandate, a căror livrare este așteptată anul viitor, vor fi utilizate pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere.
„Ministerul Apărării Naționale tocmai a semnat cu Quantum Systems un contract pentru livrarea produsului „Sistem Mini UAS clasa I” în condițiile aprobate de Parlament în cadrul programului SAFE”, a anunțat Miruță într-o postare pe Facebook joi.
Valoarea contractului este de 30,7 milioane de euro și include livrarea a 34 de drone de recunoaștere Vector și 15 multicoptere Scorpion de la compania germană Quantum-Systems.