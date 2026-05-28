Ministerul Apărării al României a comandat drone de 30,7 milioane de euro în cadrul programului SAFE.

Despre aceasta a anunțat pe Facebook ministrul român al Apărării, Radu Miruță, transmite eurointegration.com.ua.

Dronele comandate, a căror livrare este așteptată anul viitor, vor fi utilizate pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere.

„Ministerul Apărării Naționale tocmai a semnat cu Quantum Systems un contract pentru livrarea produsului „Sistem Mini UAS clasa I” în condițiile aprobate de Parlament în cadrul programului SAFE”, a anunțat Miruță într-o postare pe Facebook joi.

Valoarea contractului este de 30,7 milioane de euro și include livrarea a 34 de drone de recunoaștere Vector și 15 multicoptere Scorpion de la compania germană Quantum-Systems.