theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Mai 2026, 19:00
11
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Apărării al României a comandat drone de 30,7 milioane de euro în cadrul programului SAFE

Ministerul Apărării Naționale al României a semnat un nou contract pentru livrarea de drone destinate îndeplinirii sarcinilor de supraveghere și recunoaștere în cadrul programului UE SAFE.

Ministerul Apărării al României a comandat drone de 30,7 milioane de euro în cadrul programului SAFE.
Ministerul Apărării al României a comandat drone de 30,7 milioane de euro în cadrul programului SAFE.

Despre aceasta a anunțat pe Facebook ministrul român al Apărării, Radu Miruță, transmite eurointegration.com.ua.

Dronele comandate, a căror livrare este așteptată anul viitor, vor fi utilizate pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere.

„Ministerul Apărării Naționale tocmai a semnat cu Quantum Systems un contract pentru livrarea produsului „Sistem Mini UAS clasa I” în condițiile aprobate de Parlament în cadrul programului SAFE”, a anunțat Miruță într-o postare pe Facebook joi.

Valoarea contractului este de 30,7 milioane de euro și include livrarea a 34 de drone de recunoaștere Vector și 15 multicoptere Scorpion de la compania germană Quantum-Systems.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici