Despre aceasta a anunțat sâmbătă, 13 iunie, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. „De-a lungul multor ani, cooperarea dintre Ucraina și SUA în domeniul biosiguranței a fost orientată exclusiv spre consolidarea potențialului sistemului de sănătate publică, supraveghere epidemiologică, diagnostic de laborator, precum și asigurarea securității biologice și protecției. Este vorba despre o activitate civilă obișnuită, conformă cu standardele și practicile internaționale în domeniul sănătății publice și care nu are nicio legătură cu scopuri militare”, au menționat reprezentanții MAE, transmite dw.com.

În comentariul ministerului se subliniază, de asemenea, că laboratoarele situate pe teritoriul Ucrainei, care participă la astfel de programe internaționale de cooperare, sunt „laboratoare de diagnostic, științifice sau de referință în sistemul de sănătate publică, veterinară sau alte instituții științifice”.

Serviciile de Informații SUA: Washingtonul finanțează peste 120 de laboratoare biologice în mai mult de 30 de țări

Comentariul MAE al Ucrainei a fost făcut public a doua zi după ce biroul directorului Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, care demisionează la sfârșitul lunii, a anunțat că autoritățile americane au finanțat timp îndelungat peste 120 de laboratoare biologice în mai mult de 30 de țări.

„De exemplu, comunitatea de informații a avertizat anterior că un laborator biologic finanțat de SUA în Ucraina probabil stoca agenți patogeni periculoși și rămânea vulnerabil în fața amenințărilor vechi de atac, capturare sau deteriorare din partea Rusiei”, se arată în comunicat. În total, în Ucraina, conform documentelor publicate, sunt amplasate peste 40 de laboratoare finanțate de SUA. Unul dintre ele funcționa la Institutul de Medicină Veterinară Experimentală și Clinică din Harkov, unde „la începutul anilor 2010 erau stocați mii de agenți patogeni”.

În publicația biroului directorului Serviciului Național de Informații al SUA se afirmă că anterior informațiile despre finanțarea americană a laboratoarelor „au fost în mod intenționat ascunse de persoane influente”, în special de imunologul Anthony Fauci, care a condus în perioada 1984-2022 Institutul Național pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), și de reprezentanți ai administrației fostului președinte SUA, Joe Biden. Din mai 2025, conform comunicatului de presă, finanțarea cercetărilor în astfel de laboratoare din întreaga lume a fost oprită prin decretul actualului șef al statului Donald Trump.

Rusia a acuzat Ucraina de crearea armelor biologice

De la începutul războiului la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, autoritățile ruse, inclusiv președintele Vladimir Putin, au afirmat în repetate rânduri că în laboratoarele biologice finanțate de SUA pe teritoriul Ucrainei se dezvoltă arme biologice. Se susținea că există „dovezi documentare” în acest sens.

În martie 2022, Pentagonul a informat că din 2005 SUA, în cadrul „Programului de reducere a amenințărilor biologice” (BTRP), au alocat aproximativ 200 milioane de dolari pentru 46 de laboratoare de stat și instituții de sănătate din Ucraina. Acestea se ocupau de diagnosticarea bolilor în domeniile sănătății și agriculturii, precum și de reducerea amenințărilor biologice. Reprezentanții Departamentului Apărării al SUA menționau că până în 2014 proiecte similare au fost realizate și cu instituții de stat din Rusia.