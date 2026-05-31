Militarii americani au scufundat o navă a traficanților de droguri în Oceanul Pacific

Militarii americani au deschis focul asupra unei nave în Oceanul Pacific al cărei echipaj era suspectat de contrabandă cu droguri.

Despre aceasta a anunțat serviciul de presă al Comandamentului Sudic al Forțelor Armate pe rețeaua socială X.

„Datele de informații au confirmat că nava urma rute cunoscute de trafic de droguri în partea de est a Oceanului Pacific și participa la operațiuni de contrabandă cu droguri”, au declarat reprezentanții comandamentului.

În urma loviturii au murit trei bărbați, pe care comandamentul îi numește teroriști drogați. Printre militarii americani nu au fost înregistrate pierderi, au adăugat aceștia.

Lovitura a făcut parte din campania SUA împotriva contrabandei cu droguri numită „Lancea Sudului”. Militarii lovesc regulat navele din noiembrie 2025. Până în aprilie, numărul celor decedați a ajuns la 177 de persoane. Familiile celor decedați în ianuarie au depus plângeri în instanțele americane, contestând legalitatea acestor atacuri. Congresul SUA a solicitat, de asemenea, Casei Albe justificări juridice pentru aceste lovituri.

