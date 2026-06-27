Milionarii nu mai cumpără branduri: La modă a intrat „turismul ereditar”.

Potrivit unui nou studiu, în acest an cheltuielile pentru lux vor înregistra o revigorare, însă principalul motor al pieței nu vor fi obiectele scumpe, ci experiențele unice.

Despre acest lucru raportează CNBC, preia news.am.

După doi ani de scădere, vânzările mondiale de obiecte personale de lux vor crește în 2026 cu 1–4% și vor ajunge între 365 și 373 miliarde de euro (între 413,6 și 422,7 miliarde de dolari).

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să limiteze vânzările. Astfel, Dubai (EAU), care înainte de conflictul cu Iranul era una dintre cele mai dinamice piețe de lux din lume, depinde puternic de turism și încă nu arată semne de redresare. În raport se menționează că, dacă situația din Orientul Mijlociu se va stabiliza, iar cererea din China se va consolida, sectorul luxului ar putea înregistra o creștere și mai solidă.

Totodată, SUA au condus pentru prima dată din 2021 lista țărilor cu cea mai mare rată de creștere a vânzărilor de produse de lux. Experții leagă acest fapt de activarea așa-numiților „consumatori ambițioși” (clasa de mijloc aspirând la atributele luxului).

Timpul, accesul și sensul în locul logo-urilor

În același timp, prioritățile și cheltuielile persoanelor bogate din întreaga lume se schimbă radical. Călătoriile, evenimentele private și experiențele gastronomice devin prioritare, înlocuind consumul ostentativ. În timp ce vânzările de obiecte de lux cresc între 1 și 4%, sectorul experiențelor tinde cu încredere spre valori de 3–7%. Numărul rezervărilor în restaurante, domeniul recreației și divertismentului a crescut anul acesta cu aproape 30%.

„În domeniul luxului experimental observăm o reziliență remarcabilă. Cererea se concentrează în categoriile care oferă ceea ce nu poate fi cumpărat ușor cu bani: timp, acces unic și sens profund”, subliniază Claudia D’Arpizio, partener senior la Bain & Co. — „Luxul este tot mai mult asociat cu modul în care oamenii trăiesc, nu cu ceea ce dețin”.

În trend — „călătorii imersive” și croaziere

Dintre călătorii bogați, interesul pentru destinații neconvenționale și mai puțin aglomerate crește rapid (cu 20%). Devine tot mai popular conceptul de „călătorie imersivă” (immersive wayfaring) — călătorii individuale într-un ritm relaxat, profund ancorate în explorarea tradițiilor locale și a locurilor ascunse de turiștii de masă.

Analiștii au observat și apariția unui nou fenomen — „turismul ereditar” (inheritourism). Este vorba despre familii înstărite care călătoresc în grup complet, iar reprezentanții generației Z (zoomeri) adoptă pe deplin gusturile turistice și preferințele premium ale părinților lor.

Un boom aparte îl înregistrează croazierele maritime, care atrag atât clienți fideli, cât și un număr mare de începători. În domeniul gastronomiei fine și al delicatesele domină acum abordarea „mai puțin, dar mai bun”, iar piața mondială a artelor frumoase revine la creștere după o perioadă de stagnare.

„Consumatorii nu doar că au început să cheltuiască mai mult — au început să cheltuiască diferit, căutând momente care li se par profund personale și autentice”, concluzionează D’Arpizio.