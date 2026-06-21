Milioane de oameni din Brazilia au primit notificări despre o invazie extraterestră.

Hackerii au spart sistemul de alertă de urgență și au trimis milioane de notificări cetățenilor despre o presupusă invazie extraterestră, au anunțat autoritățile braziliene.

Smartphone-urile brazilienilor au declanșat un semnal sonor puternic de alarmă și au afișat notificări pop-up, unele dintre ele „avertizând” despre o invazie a extratereștrilor pe Pământ.

Despre incident a vorbit secretarul pentru protecție și apărare civilă din cadrul Ministerului Integrării și Dezvoltării Regionale al țării, Volnei Volff, transmite „Agenția Brazil”. Brazilienii au primit mai multe variante de mesaje de la hackeri, notează G1.

Unele dintre acestea erau doar un amestec de cuvinte cu greșeli gramaticale și argou. O altă variantă a mesajului spunea: „Protejați-vă: atac extraterestru, oameni, am sosit”. Astfel de notificări apăreau pe ecranele smartphone-urilor peste alte aplicații.

Sistemul spart este folosit pentru a avertiza populația despre dezastre naturale reale și situații de urgență. „Nu este pentru prima dată când sistemele instituțiilor de stat sunt atacate de hackeri care comit infracțiuni cibernetice. Din păcate, există oameni care în mod conștient încearcă să facă rău țării”, a declarat Volnei Volff.

Mesaje similare au fost primite în noaptea de vineri spre sâmbătă de locuitorii orașelor Curitiba, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador, Campo Grande. Locuitorii au început să discute despre cele întâmplate pe rețelele sociale, iar autoritățile orașelor și statelor s-au grăbit să declare că mesajele nu sunt legate de nicio amenințare reală. Volff a spus că autoritățile vor desfășura o anchetă asupra incidentului cu participarea Poliției Federale.