Milioane de europeni își caută un loc de muncă, fără să știe ce salariu li se poate oferi.

Cum poți înțelege dacă ești plătit corect? În multe regiuni ale Europei, angajații au în continuare puține informații despre cât se plătește pentru un anumit loc de muncă și cum se compară salariile lor cu veniturile celor care îndeplinesc atribuții similare, transmite euronews.com.

Directiva UE privind transparența salariilor are scopul de a schimba această situație: ea obligă angajatorii să fie mai deschiși în privința salariilor și ajută la consolidarea principiului plății egale pentru muncă egală.

Documentul trebuie să contribuie la reducerea decalajului salarial de gen în UE, care în prezent este de 11%. Potrivit Eurostat, aceasta înseamnă că câștigul brut pe oră al femeilor este în medie cu 11% mai mic decât al bărbaților.

Pentru multe femei, nerespectarea directivei poate afecta direct venitul lor anual.

Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) consideră că lipsa transparenței salariale costă femeile cel puțin 4,8 miliarde de euro pe an în întreaga UE, iar această sumă ar putea crește până la 7,2 miliarde de euro – echivalentul a 465 până la 700 de euro pe an pentru o femeie.

Țările UE sunt obligate să implementeze noile reguli până la 7 iunie 2026, însă majoritatea, se pare, nu vor reuși să respecte acest termen.

Care țări din UE au implementat deja directiva privind transparența salariilor? Care este situația actuală în cele care sunt în urmă? Și în ce țări din Europa nivelul de transparență al salariilor în anunțurile de angajare este astăzi cel mai ridicat?

Șase țări din UE nu au făcut încă niciun pas

Potrivit tracker-ului de implementare, gestionat de firma internațională de avocatură Addleshaw Goddard, în mai 2026, 6 din cele 27 de țări ale UE nu au făcut încă niciun pas spre implementarea directivei.

Acestea sunt Austria, Bulgaria, Croația, Ungaria, Luxemburg și Portugalia.

În septembrie 2025, astfel de țări erau zece.

Suedia a prezentat un proiect de lege, însă în martie 2026 guvernul a suspendat examinarea acestuia pe termen nedeterminat, invocând povara administrativă semnificativă pe care directiva o impune angajatorilor.

În Germania, actualizarea legislației este așteptată în 2026. În Cehia, Finlanda, Grecia, Slovenia și Spania se așteaptă, de asemenea, adoptarea unor proiecte de lege corespunzătoare.

Zece țări au publicat proiecte de lege

Zece țări din UE au publicat deja proiecte de lege, deși acestea se află în diferite stadii de examinare. Acestea sunt Cipru, Danemarca, Estonia, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Olanda și România.

Trei țări – Belgia, Malta și Polonia – au implementat parțial directiva.

În Slovacia, parlamentul a aprobat pe 15 aprilie 2026 legea privind plata egală, care va intra în vigoare la 7 iunie 2026.

O incertitudine reală în Franța

„În Franța este foarte probabil că termenul de 7 iunie nu va fi respectat. Aceasta creează o incertitudine serioasă, iar chiar și după adoptarea legii, elementele cheie vor trebui completate în acte normative separate, fără un calendar clar”, a declarat pentru Euronews Business Jérémy Pobel, partener în dreptul muncii la biroul francez Addleshaw Goddard.

El a subliniat că factorul decisiv este pregătirea din timp: companiile trebuie deja să ia măsuri – să întocmească o hartă a categoriilor de posturi, să efectueze un audit al sistemelor și structurii salariale și să identifice decalajele existente, iar cel mai important, să urmărească atent procesul legislativ.

Ce se va întâmpla în Germania?

„Termenele depășite pentru implementare nu creează o pauză legală comodă. Ele formează o perioadă de tranziție, când companiile nu au încă reguli naționale clare, dar instanțele, angajații și consiliile de producție se orientează deja după direcția trasată de directivă”, a declarat într-un interviu pentru Euronews Business Mareike van der Most, partener în dreptul muncii la biroul german Addleshaw Goddard.

Potrivit ei, dificultatea pentru angajatori nu constă doar în întârzierea legii germane. Aceștia trebuie să ia decizii privind salariile, să răspundă la întrebările angajaților și să se pregătească pentru litigii într-o perioadă în care standardele viitoare sunt deja conturate, dar cadrul normativ național încă nu este format.

Transparența salariilor în anunțurile de angajare

Potrivit platformei globale de recrutare Indeed, transparența salariilor în anunțurile de angajare crește treptat în multe țări europene.

În martie 2026, lider era Regatul Unit, unde nivelul transparenței ajunsese la 56%, deși în mai 2025 era de 65%.

Olanda (48%) și Franța (43%) depășesc pragul de 40%. Irlanda (39%) și Italia (36%) sunt ușor în urmă; totuși, Italia a avansat semnificativ față de mai 2025, când procentul era de 23%.

Spania și Germania, dimpotrivă, se află în partea de jos a clasamentului: informațiile despre salariu sunt indicate în doar 17% și respectiv 12% din anunțurile de angajare.

Datele Indeed arată, de asemenea, că majoritatea țărilor UE nu vor reuși să respecte directiva privind transparența salariilor în termenul stabilit.

Analiza Indeed Hiring Lab evidențiază consecințele reale pentru angajați și economii, inclusiv menținerea decalajului salarial de gen.

Candidații aplică „pe nevăzute”

Indeed subliniază că, din cauza întârzierilor, majoritatea covârșitoare a angajaților europeni aplică în continuare la joburi fără să știe ce salariu li se oferă.

„Salariul este principalul factor care îi determină pe oameni să caute un nou loc de muncă. Și totuși, în toată Europa, această informație este cea mai frecvent omisă în anunțuri. Candidații aplică „pe nevăzute” – iar studiul nostru a arătat că consecințele acestui fapt sunt mai profunde și mai diverse decât am presupus”, spune Lisa Feist, economistă pe piața muncii în cadrul Indeed Hiring Lab.

„În ciuda tuturor efectelor negative, angajatorii care aleg transparența au o șansă. Cei care acționează acum pot consolida încrederea candidaților, pot îmbunătăți calitatea răspunsurilor și pot face strategiile lor de recrutare mai durabile pe viitor”, subliniază expertul.