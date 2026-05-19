Milioane de ambalaje ar putea ajunge la groapa de gunoi în UE din cauza noilor reguli împotriva „greenwashing-ului”.

Companiile vor trebui să demonstreze în detaliu afirmații precum „ecologic” sau „neutru din punct de vedere climatic”, iar etichetele de sustenabilitate vor fi reglementate mai strict. După cum au declarat reprezentanții Asociației Brandurilor din Germania, pot fi afectate cafeaua, șampoanele, detergenții, alimentele pentru copii și produsele cu termen lung de valabilitate.

Problema este că milioane de ambalaje au fost deja produse, umplute și stocate în depozite. Dacă vechile inscripții despre „verde” vor deveni juridic controversate după intrarea în vigoare a regulilor, producătorii vor fi nevoiți fie să împacheteze din nou produsele, fie să acopere afirmațiile anterioare.

„În final, produse complet utilizabile pot ajunge la gunoi doar pentru că regulile privind ambalajele s-au schimbat”, a declarat șeful Asociației Brandurilor din Germania, Patrick Kammerer.

Conform unor surse, Comisia Europeană a îndemnat autoritățile naționale să aplice noile reguli „cu măsură”. Însă mediul de afaceri se teme că, în practică, acest lucru nu va preveni haosul: unele rețele comerciale din Germania, susțin reprezentanții Asociației Brandurilor, cer deja introducerea noilor ambalaje din iunie, adică înainte de intrarea în vigoare a normelor.