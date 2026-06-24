Milenialii și generația X vor moșteni active în valoare de 83,5 trilioane de dolari de la părinți.

În următorii 20 de ani, la nivel global va avea loc un transfer record de moșteniri, în valoare totală de 83,5 trilioane de dolari.

Despre acest lucru informează postul de televiziune CNBC, citând datele băncii elvețiene de investiții UBS.

„Lumea intră într-o perioadă istorică de redistribuire a averii între generații”, au declarat analiștii UBS. Se estimează că, doar în familiile miliardarilor, până în 2040, va avea loc o moștenire în valoare totală de 6,9 trilioane de dolari.

Moștenirea va fi transmisă în principal de reprezentanții generației baby boomers (ani de naștere 1946–1964), precum și de partea mai în vârstă a generației X (ani de naștere 1965–1980). În consecință, vor moșteni activele copiii acestor generații — reprezentanți mai tineri ai generației X și/sau generației Y/millennials (ani de naștere 1981–1997).

„Prima generație a fost cea care a creat averea”, citează CNBC pe Elizabeth Hart, șefa companiei de consultanță Legacy Wealth Advisors. „Averea lor este, de regulă, legată de o singură clasă de active, pe care o cunosc în profunzime, adesea este vorba despre o afacere de familie sau acțiuni la companii mari sau locale. Moștenitorii tineri, în schimb, privesc averea într-un sens mai larg. Ei sunt mai deschiși la investiții diversificate în diferite clase de active și piețe.”

Un sondaj realizat de compania de administrare Natixis Investment Managers a arătat că mai mult de jumătate dintre millennials (53%) intenționează să investească în active private. De asemenea, ei discută mai frecvent despre criptomonede cu consultanții (62%), iar 44% plănuiesc să crească sau să înceapă investițiile în criptomonede în următorul an. Generația tânără pare, de asemenea, mai relaxată în privința riscurilor. Natixis a constatat că 78% dintre mileniali chestionați în țările din regiunea Asia-Pacific sunt dispuși să își asume riscuri pentru a obține randamente peste medie, comparativ cu 38% dintre baby boomers dispuși să riște pentru succes.