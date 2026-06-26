Microsoft și Apple majorează prețurile din cauza deficitului de cipuri pentru Xbox, Mac și iPad.

Microsoft și Apple majorează prețurile pentru consolele Xbox, Mac și iPad, din cauza creșterii costurilor pentru cipurile de memorie generate de boom-ul inteligenței artificiale.

Scumpirile ajung până la 300 de dolari (aproximativ 265 de euro) sau până la 25%, în funcție de produs.

Compania Microsoft a anunțat joi că, începând cu 1 august, va crește prețurile consolelor de jocuri Xbox la nivel mondial cu 100–150 de dolari, motivând această decizie prin creșterea rapidă a costurilor pentru stocare și cipuri de memorie, pe fondul cererii ridicate generate de inteligența artificială, scrie euronews.com.

Notă a redacției: sumele în euro sunt indicate aproximativ, conform cursului de astăzi, și nu reprezintă prețuri oficiale ale companiilor.

În SUA, cel mai accesibil model Xbox, Series S, va costa în această vară până la 500 de dolari (aproximativ 440 de euro), iar Series X va ajunge la 800 de dolari (aproximativ 705 euro). Pentru Europa, compania nu a anunțat încă prețurile. În prezent, Xbox Series X se vinde aici pentru aproximativ 600 de euro.

Modelul cu stocare de 2 TB va fi scos din producție.

Aceasta este a treia majorare a prețurilor Xbox. După creșterea globală din mai 2025, a urmat o nouă majorare, limitată la piața SUA, în octombrie.

Producătorii de electronice de consum se confruntă în general cu presiuni din cauza creșterii costurilor componentelor. În ultimele luni, Sony și Nintendo au majorat și ele prețurile consolelor lor de jocuri, iar Apple a anunțat joi o creștere semnificativă a prețurilor pentru computerele Mac și tabletele iPad.