Mexicul a învins Africa de Sud în primul meci al Cupei Mondiale 2026

Arbitrul partidei a acordat trei cartonașe roșii - pentru prima dată în istoria campionatelor mondiale.

Echipa Mexicului a învins cu scorul de 2-0 echipa Republicii Sud-Africane (RSA) în primul meci al Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. Meciul a avut loc pe stadionul „Azteca” din Mexico City, joi seara, 11 iunie. Primul gol al turneului a fost marcat în minutul 9 de atacantul Julian Quiñones, iar al doilea – de veteranul de 35 de ani al echipei Mexicului, Raul Jimenez, în mijlocul reprizei a doua, scrie dw.com.

În timpul meciului, arbitrul brazilian Wilton Sampaio a arătat jucătorilor trei cartonașe roșii directe. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în istoria meciurilor de deschidere ale Campionatelor Mondiale. Primul eliminat a fost jucătorul RSA Yaya Sitole în minutul 49. La scorul de 2-0, cartonașul roșu a fost arătat colegului său din echipă, Themba Zwane. A fost eliminat și un jucător al echipei Mexicului – Cesar Montes, deja în timpul prelungirilor meciului.

Numărul meciurilor la CM va depăși pentru prima dată 100

Campionatul Mondial 2026 se va desfășura cu un număr record de echipe – 48, cu 16 mai multe decât în ultimele șapte turnee din 1998 încoace. Totodată, țările europene reprezintă doar o treime din totalul echipelor la acest mondial.

Echipele sunt împărțite în 12 grupe. Spre deosebire de precedentele 11 campionate mondiale, când în faza eliminatorie se calificau 16 echipe, de această dată vor fi dublu: 24 de echipe care au ocupat primul și al doilea loc în grupele lor, precum și cele mai bune 8 echipe clasate pe locul trei din cele 12 grupe.

În total, sunt programate 104 meciuri, iar turneul va dura mai mult de cinci săptămâni. La precedentul campionat din Qatar, precum și la cele șase campionate anterioare, numărul meciurilor a fost cu 40 mai mic. Finala CM 2026 va avea loc pe 19 iulie pe stadionul MetLife din statul american New Jersey.