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3 Iulie 2026, 23:11
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Mexicanul „Batman” prinde hoții de motociclete și îi agață de stâlpi

Într-un mic oraș mexican a apărut un „Batman” autoproclamat — adevărat, fără Batmobil. În schimb, justițiarul popular folosește bandă adezivă.

Mexicanul „Batman” prinde hoții de motociclete și îi leagă de stâlpi.
Mexicanul „Batman” prinde hoții de motociclete și îi leagă de stâlpi.

Cel puțin cinci presupuşi hoţi de motociclete au fost găsiţi în ultimele două săptămâni legaţi de stâlpi de iluminat sau indicatoare rutiere. Toţi au fost opriţi de acest „Batman”. Pentru ca toată lumea să ştie despre ce este vorba, necunoscutul „supererou” le-a scris pe frunte cuvântul „Ratero” — „hoţ”. Unora le-a desenat şi mustăţi pe faţă, ca un autograf unic. Lângă răzbunător erau aşezate motocicletele presupus furate.

Eroism sau justiţie cu mâna proprie

Mulţi locuitori îl venerează pe „Batman-ul mexican”, deoarece furturile de motociclete în regiune au crescut. Pentru poliţie şi lege, situaţia este diferită: bărbaţii legaţi cu bandă adezivă sunt consideraţi victime din punct de vedere legal. După dezlipirea lor, li s-a acordat asistenţă medicală. Anchetaţii caută acum supereroul autoproclamat. Se presupune că „Batman” ar putea fi chiar un grup întreg de persoane.

Mexicanul „Batman” prinde hoții de motociclete și îi agață de stâlpi

Sursă
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