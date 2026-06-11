Meteorologii europeni: Schimbările bruște de temperatură devin noua normalitate.

Despre acest lucru scrie The Financial Times, citând datele cercetătorilor programului UE pentru monitorizarea Pământului Copernicus. În cea mai mare parte a Europei, indicele de răcire eoliană („temperatura resimțită”) a crescut în mai până la 35–40°C. Luna trecută a doborât mai multe recorduri naționale în UE și a fost a doua cea mai caldă lună mai din întreaga istorie a observațiilor, după mai 2024.

Căldura a lovit în special puternic Regatul Unit, Franța, Irlanda și Portugalia. În Spania, luna trecută, din cauza temperaturilor ridicate, au murit 101 persoane. În Franța și Marea Britanie, cazurile de înec au crescut pe măsură ce tot mai mulți oameni încearcă să scape de caniculă în lacuri și râuri.

Oamenii de știință remarcă faptul că viteza cu care vremea răcoroasă a fost înlocuită primăvara aceasta de o căldură extremă nu a lăsat timp pentru adaptare nici oamenilor, nici agriculturii, nici ecosistemelor.

Europa rămâne cel mai rapid continent care se încălzește, parțial din cauza proximității față de Arctică, unde topirea gheții și zăpezii expune solul mai închis la culoare, care absoarbe razele solare și încălzește aerul. Oamenii de știință avertizează, de asemenea, că temperaturile extrem de ridicate din partea tropicală a Oceanului Pacific agravează criza climatică, intensificând fenomenele meteorologice extreme la nivel global.