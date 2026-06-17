Meteorologii au avertizat asupra unor anomalii climatice cauzate de sosirea unui puternic fenomen El Niño.

În Oceanul Pacific a început fenomenul climatic El Niño, care ar putea provoca temperaturi record și secetă în anumite regiuni ale lumii.

Despre aceasta a anunțat Biroul Meteorologic al Australiei.

El Niño este o perioadă de încălzire anormală în partea centrală și estică a Oceanului Pacific, cu o durată de 9 până la 12 luni. Fenomenul se repetă o dată la 3–7 ani. El Niño poate influența condițiile meteorologice la nivel global.

Potrivit Biroului Meteorologic, cantitatea de precipitații în sudul și estul continentului va scădea, iar temperatura în majoritatea regiunilor va fi peste medie.

Conform prognozelor, actualul El Niño ar putea deveni cel mai puternic din întreaga istorie a observațiilor, informează postul australian ABC. Ritmul încălzirii în zona indicativă Nino3.4 este cel mai ridicat din 1943. În același timp, temperatura Oceanului Pacific în zona ecuatorului va continua să crească în lunile următoare.

La începutul lunii iunie, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat despre apropierea fenomenului. „Trebuie să ne pregătim pentru un posibil El Niño puternic, care va agrava seceta și ploile torențiale, precum și va crește riscul valurilor de căldură atât pe uscat, cât și în ocean”, a declarat secretarul general al OMM, Celeste Saulo.

Organizația a reamintit că El Niño crește cantitatea de precipitații în America de Sud și în sudul SUA, în regiunile Cornului Africii și Asiei Centrale. În America Centrală, Australia, Indonezia și în unele părți ale Asiei de Sud se înregistrează, dimpotrivă, secetă. În Oceanul Pacific pot apărea, de asemenea, uragane. Potrivit doamnei Saulo, El Niño 2023–2024 a fost unul dintre cele mai puternice din istorie și a dus la temperaturi globale record.

Fenomenul El Niño reprezintă o fază a Oscilației Sudice și se caracterizează printr-o creștere anormală a temperaturii suprafeței apei în zona ecuatorială a Oceanului Pacific. Acesta influențează circulația globală a atmosferei, provocând precipitații extreme sau secete în diferite regiuni. Episoadele El Niño durează, de obicei, între 9 și 12 luni și se repetă o dată la 2-7 ani.

El Niño este un proces climatic natural, însă consecințele sale sunt agravate de schimbările climatice cauzate de factorii antropici, cum ar fi emisiile de gaze cu efect de seră. Acest lucru duce la creșterea frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice extreme. Astfel, anul 2016 a fost cel mai cald din istoria observațiilor datorită acțiunii combinate a unui El Niño puternic și încălzirii antropice. Specialiștii se tem că o astfel de combinație va duce la noi recorduri de temperatură, în special în anul următor după apariția El Niño, sporind riscurile pentru agricultură și securitatea alimentară.

Influența El Niño este inegală: de exemplu, crește cantitatea de precipitații în sudul SUA și America de Sud, precum și în Cornul Africii și Asia Centrală. În același timp, poate provoca secete severe în Australia, Indonezia, America Centrală și în unele părți ale Asiei de Sud. Temperatura crescută a apei din Oceanul Pacific poate favoriza formarea uraganelor în părțile centrale și estice ale acestuia, dar le poate suprima în bazinul Atlanticului. Aceste schimbări climatice afectează sănătatea oamenilor, agricultura, accesul la apă potabilă și activitatea diferitelor întreprinderi.