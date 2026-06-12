Meseria de pilot de dronă a fost recunoscută oficial în România.

Înainte de această decizie, sute de specialiști operau deja aparate în diverse domenii, dar nu puteau fi angajați oficial din cauza lipsei unei astfel de funcții în documente, scrie digi24.ro.

Introducerea noii specializări în registrul de stat a fost inițiată de specialiști din județul Timiș, iar procesul de aprobare a durat câțiva ani. În prezent, dronele sunt utilizate activ în România în construcții, agricultură, cartografie, producție video, protecția mediului și gestionarea situațiilor de urgență.

Următorul pas este elaborarea primelor cursuri acreditate de perfecționare pentru adulți. Acest lucru va permite celor interesați să obțină o certificare profesională recunoscută la nivel național și, în final, să dețină statutul oficial de pilot de dronă.