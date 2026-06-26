Mesajul video al unui fost militar pentru Putin a acumulat deja peste 10 milioane de vizualizări.

Militarul rus Alexandr Lunin a publicat pe 25 iunie pe Instagram un mesaj adresat lui Vladimir Putin.

El a amenințat cu o revoltă militară dacă nu i se va permite să se întâlnească cu președintele Rusiei în direct, pentru a putea spune „tot adevărul despre ce se întâmplă acum în țară”, transmite meduza.io.

Lunin a declarat că a înregistrat un video după ce s-au întâlnit cu el „reprezentanți ai înalților oficiali ai Ministerului Apărării, ai structurilor de forță”, care au decis să transmită un mesaj președintelui prin intermediul său. Militarul susține că a fost contactat, deoarece Putin ar fi văzut o altă adresare a sa, pe care a înregistrat-o anterior în iunie. În noua adresare, el a afirmat că mii de militari stau în gropi și sunt supuși torturii „pentru că au refuzat să execute ordine stupide și sinucigașe” și să-și dea banii comandanților.

Lunin a avertizat că, dacă nu se va întâlni cu Putin la Kremlin în direct, „consecințele vor fi foarte grave” - „armata își va îndrepta armele împotriva Kremlinului”. În mai puțin de 24 de ore, adresarea a fost vizionată de aproape 11 milioane de ori. Vă spunem ce se știe despre Alexandr Lunin.

Alexandr Lunin este sergent inferior al Forțelor Armate ale Rusiei din regiunea Voronej, care a participat la invazia pe scară largă în Ucraina. După cum au aflat „Meduza” și „Mediazona” din scurgeri de informații, Lunin a luptat în cadrul Diviziei 150 de infanterie motorizată (unitate care face parte din Armata a 8-a Gărzi de infanterie generală) și a fost rănit. Lunin are 39 de ani — din scurgeri reiese că s-a născut pe 25 mai 1987. Anterior, militarul avea un alt nume de familie — Pustovalov, a aflat „Agenția”. Și-a schimbat numele în Lunin în 2023.

Lunin susține că participă la diverse acțiuni de luptă de la 19 ani și a trecut prin mai multe „puncte fierbinți”, relata canalul de Telegram „Nu aștepta vești bune” în ianuarie. Potrivit lui, a suferit răni și contuzii și are probleme serioase de sănătate, inclusiv de natură psihologică.

Lunin a participat la războiul cu Ucraina ca luptător în batalionul voluntar numit după Sudoplatov. A servit în acesta din decembrie 2022, adică de când această unitate a fost formată de autoritățile numite de Rusia în Melitopolul anexat. Inițial, Lunin a fost trăgător, apoi a devenit comandant de secție de recunoaștere, iar mai târziu a condus un pluton de recunoaștere. În timpul serviciului, după cum spune el, a învățat să fie lunetist și artilerist, iar „întregul contract” a servit pe direcția Kursk, fiind contuzionat.

Lunin a povestit că nu mai luptă pentru că a fost „dat afară” din detașamentul „Bars” în 2025 din cauza unui videoclip în care relata cum doi luptători au fost trimiși în misiune fără arme automate. Se știe că a lucrat și la întreprinderea unitară „Centrul de dezvoltare tehnică și servicii numit după Sudoplatov” în partea ocupată a regiunii Zaporojie. Potrivit lui Lunin, pensia sa ca veteran de război este de 4.500 de ruble.

Lunin a început la începutul anului 2026 să-și conducă propriul canal pe diverse platforme. Din martie, pe Instagramul său au apărut peste 700 de înregistrări video. Potrivit lui Lunin, cunoscuții săi care continuă să lupte îi trimit mesaje și videoclipuri de pe front, „acolo sunt imagini înfricoșătoare”. El a declarat că vrea să se întâlnească cu Putin pentru a-i arăta aceste înregistrări.