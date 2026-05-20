eurointegration.com.ua logoeurointegration
20 Mai 2026, 10:15
Merz: Sper ca Xi să-l determine pe Putin să oprească războiul împotriva Ucrainei

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, speră ca liderul Chinei, Xi Jinping, să îl îndemne pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să oprească războiul împotriva Ucrainei.

Declarația șefului guvernului german este citată de DW și este preluată de eurointegration.com.ua.

Comentariul lui Friedrich Merz a fost făcut în contextul vizitei liderului de la Kremlin în China, care a început pe 19 mai.

„Desigur, legăm această vizită de speranța că președintele Xi îl va îndemna și pe președintele Putin să pună capăt acestui război din Ucraina, pe care nu îl poate câștiga”, a declarat cancelarul după întâlnirea cu președintele Elveției, Guy Parmelin, la Berlin.

De asemenea, el a menționat că nu se așteaptă la „o schimbare fundamentală în relațiile strategice dintre Rusia și China în această etapă”.

Putin va efectua o vizită în China în perioada 19-20 mai. Potrivit Kremlinului, liderii Rusiei și Chinei vor discuta „căile de aprofundare ulterioară a parteneriatului cuprinzător și a cooperării strategice”, precum și probleme internaționale și regionale.

