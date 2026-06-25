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25 Iunie 2026, 22:11
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Merz: Rusia nu va câștiga războiul împotriva Ucrainei

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a făcut apel la Rusia să înceapă imediat negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Merz: Rusia nu va câștiga războiul împotriva Ucrainei.
Merz: Rusia nu va câștiga războiul împotriva Ucrainei.

„Rusia nu va câștiga acest război”, a declarat el la Conferința privind Reconstrucția Ucrainei (Ukraine Recovery Conference) de la Gdansk, Polonia, joi, 25 iunie, transmite dw.com.

Potrivit politicianului, Europa și alianța transatlantică sunt pregătite să intensifice presiunea asupra economiei ruse, deja slăbite.

„A venit timpul să începem negocierile, să înghețăm linia frontului și să încetăm uciderile”, a spus Merz, adresându-se Moscovei. El a amintit că sprijinul pentru Ucraina, împotriva căreia Rusia duce război de mai bine de patru ani, reprezintă pentru Germania o „datorie neclintită”.

Negocierile anterioare pentru soluționarea conflictului, mediate de SUA, nu au adus rezultate, notează agenția dpa. Marile state europene caută un format pentru a participa la negocieri, însă Rusia insistă asupra unor cerințe maximaliste, care practic presupun capitularea Ucrainei, și refuză să poarte dialog cu Uniunea Europeană.

Sursă
dw.com logodw
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