Merz: Putin trebuie să decidă dacă este pregătit să negocieze cu Zelenski.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie să decidă dacă acceptă propunerea de negocieri înaintată de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Despre aceasta a declarat Merz în timpul unui discurs în Bundestag, transmite eurointegration.com.ua.

Merz a amintit că Zelenski încă de la începutul lunii iunie i-a propus liderului de la Kremlin să poarte negocieri, iar acum doar Putin poate decide dacă acceptă această propunere sau nu.

„Vreau să spun încă o dată foarte clar: din partea Ucrainei există o propunere concretă de a se aduna pentru negocieri. Președintele ucrainean i-a scris pe 4 iunie o scrisoare liderului rus și l-a îndemnat să fie pregătit pentru negocieri”, a spus el.

Potrivit cancelarului, singura condiție a lui Zelenski a fost ca întâlnirea să nu aibă loc la Moscova. Merz a subliniat că liderul de la Kremlin a respins această propunere.

„Putin a refuzat această întâlnire, iar decizia dacă va accepta acum această propunere sau nu depinde doar de el”, a declarat cancelarul.