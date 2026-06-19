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19 Iunie 2026, 23:22
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Merz: Aderarea Ucrainei la UE este imposibilă înainte de încheierea războiului

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că aderarea deplină a Ucrainei la Uniunea Europeană este imposibilă atâta timp cât pe teritoriul său continuă acțiuni militare.

Merz: Aderarea Ucrainei la UE este imposibilă înainte de încheierea războiului.
Merz: Aderarea Ucrainei la UE este imposibilă înainte de încheierea războiului.

Despre aceasta a anunțat el după summitul UE de la Bruxelles, transmite comments.ua.

În același timp, cancelarul german a subliniat că procesul de integrare europeană a Ucrainei poate fi etapizat. În special, el a admis posibilitatea acordării Ucrainei statutului de membru asociat al UE, cu trecerea ulterioară la calitatea de membru cu drepturi depline după stabilizarea situației de securitate.

„Ucraina nu poate deveni membru cu drepturi depline al UE cât timp se află în stare de război”, a remarcat Merz, subliniind că problema extinderii Uniunii Europene trebuie să țină cont de realitățile geopolitice actuale.

În același timp, în UE continuă discuțiile privind ritmul și formatele integrării apropiate a Ucrainei în structurile europene. Kievul a făcut deja o serie de pași în direcția integrării și a depășit obstacole politice importante. În special, se raportează că noul guvern al Ungariei a fost de acord să susțină deschiderea primului cluster de negocieri, deblocând o parte a procesului de integrare europeană.

Totuși, pozițiile unor state membre rămân diferite. Astfel, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat anterior că aderarea Ucrainei la UE poate crea riscuri pentru sectorul agricol polonez. El a subliniat că susține aspirațiile europene ale Kievului, dar va apăra interesele fermierilor polonezi și va proteja agricultura națională.

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