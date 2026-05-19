Merkel a îndemnat Europa să vorbească direct cu Putin: Trebuie să ne asumăm noi responsabilitatea situației.

Potrivit ei, sprijinul militar pentru Kiev și demonstrarea puterii față de Moscova sunt necesare, dar nu suficiente, relatează Bild.

„Diplomația a fost întotdeauna cealaltă față a monedei, inclusiv în timpul Războiului Rece. Descurajarea militară plus activitatea diplomatică – asta este, în opinia mea, important”, a declarat Merkel.

Ea consideră insuficient faptul că contactul direct cu Rusia este susținut în prezent în principal de președintele SUA, Donald Trump.

„A subestima pe Putin ar fi o greșeală, chiar și acum. Și a nu avea încredere în sine ar fi o greșeală la fel de mare”, a adăugat Merkel.

Fostul cancelar a fost, de asemenea, sceptic față de ideea lui Vladimir Putin de a implica fostul cancelar german Gerhard Schröder în medierea pentru Ucraina.

„Niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap să cer unui mediator să meargă la Minsk în numele meu și să discute acolo cu Putin. Trebuie să ne asumăm noi înșine această responsabilitate”, a subliniat ea.