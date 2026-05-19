bild
19 Mai 2026, 11:52
16 366
Merkel a îndemnat Europa să vorbească direct cu Putin: Trebuie să ne asumăm noi responsabilitatea situației

Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a declarat la forumul european WDR Europe de la Berlin că Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit ei, sprijinul militar pentru Kiev și demonstrarea puterii față de Moscova sunt necesare, dar nu suficiente, relatează Bild.

„Diplomația a fost întotdeauna cealaltă față a monedei, inclusiv în timpul Războiului Rece. Descurajarea militară plus activitatea diplomatică – asta este, în opinia mea, important”, a declarat Merkel.

Ea consideră insuficient faptul că contactul direct cu Rusia este susținut în prezent în principal de președintele SUA, Donald Trump.

„A subestima pe Putin ar fi o greșeală, chiar și acum. Și a nu avea încredere în sine ar fi o greșeală la fel de mare”, a adăugat Merkel.

Fostul cancelar a fost, de asemenea, sceptic față de ideea lui Vladimir Putin de a implica fostul cancelar german Gerhard Schröder în medierea pentru Ucraina.

„Niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap să cer unui mediator să meargă la Minsk în numele meu și să discute acolo cu Putin. Trebuie să ne asumăm noi înșine această responsabilitate”, a subliniat ea.

Sursă
bild
