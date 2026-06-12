Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran prevede deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz.

Acest lucru a fost comunicat publicației Axios, scrie „Adevărul European”.

Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran va prelungi încetarea focului cu 60 de zile, în special în Liban, perioadă în care părțile vor purta negocieri privind programul nuclear al Teheranului.

Un diplomat al uneia dintre țările mediator, care a familiarizat Axios cu ultimul text al memorandumului, a declarat că SUA și Iranul au convenit asupra textului acordului, dar acesta necesită aprobarea finală. Până joi seara, acordul fusese aprobat de partea iraniană la nivel înalt, dar probabil nu de liderul suprem Mojtaba Khamenei, au relatat doi surse informate.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că așteaptă semnarea acordului în acest weekend. Se știe că patru avioane C-17 ale Forțelor Aeriene SUA au decolat joi spre Europa, transportând echipamente pentru o posibilă călătorie a vicepreședintelui JD Vance la ceremonia de semnare de la Geneva.

Potrivit a doi diplomați din țările mediator și doi oficiali americani, un acord preliminar a fost atins miercuri seara după câteva ore de negocieri între mediatorul qatarez Ali Al Thawadi și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi.

Declarația lui Trump că acordul a fost încheiat a luat prin surprindere premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Potrivit unei surse din SUA, în ultimele zile Netanyahu a fost ținut în necunoștință de cauză, sunând aliați apropiați administrației Trump pentru a încerca să adune informații.

Conform memorandumului de înțelegere, Iranul va asuma anumite angajamente privind programul său nuclear – în primul rând, să nu dețină niciodată arme nucleare și să rezolve problema legată de uraniul său îmbogățit.

Acordul prevede, de asemenea, deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz fără taxe de trecere, precum și revenirea la volumele de navigație dinaintea războiului în termen de 30 de zile. În schimb, blocada navală a SUA va fi ridicată.

Anterior, oficialii americani au declarat pentru Axios că după redeschiderea strâmtorii Iranului i se va acorda o suspendare temporară a sancțiunilor, ceea ce îi va permite să vândă petrol timp de 60 de zile. Relaxarea sancțiunilor va continua dacă Teheranul respectă acordul inițial și demonstrează „bună credință” în următoarele negocieri privind programul nuclear.

Până acum nu este clar dacă textul conține o explicație detaliată despre ce se va întâmpla cu miliardele de active iraniene înghețate în străinătate. Iranul a insistat că trebuie să primească o sumă de bani imediat după semnarea oricărui acord inițial, în timp ce SUA au declarat că fondurile vor fi plătite în tranșe pe baza respectării condițiilor.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că semnarea acordului cu Iranul ar putea avea loc chiar în acest weekend în Europa.

Înainte de aceasta, Trump a anunțat că anulează loviturile asupra Iranului, despre care a informat cu câteva ore înainte, deoarece „punctele finale” ale acordului dintre cele două părți au fost aprobate.