Meloni pregătește candidatura unui negociator din partea UE pentru războiul din Ucraina.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, va propune la următorul summit al Uniunii Europene desemnarea unui negociator special care să reprezinte Bruxelles-ul în procesul de reglementare a războiului ruso-ucrainean.

Despre aceasta a declarat prim-ministrul Italiei în comentariile sale pentru jurnaliști la conferința de presă după summitul G7 din Franța, transmite rbc.ua

În timpul discuțiilor cu mass-media, în culisele summitului G7, Meloni a dezvăluit cine vede în această funcție.

Potrivit ei, negociatorul european ar trebui să fie un reprezentant al unei „țări de dimensiuni medii”, nu din una dintre cele mai mari state membre ale UE.

De asemenea, liderul italian a adăugat că, în timpul întâlnirii G7, liderii statelor au reușit să ajungă la un acord cu președintele SUA, Donald Trump, privind problemele legate de Ucraina.

În același timp, ea a subliniat că o astfel de înțelegere „nu poate fi întotdeauna considerată un fapt cert”.

Propunerea sa oficială privind candidatura va fi făcută săptămâna aceasta la Bruxelles. Următorul summit al liderilor UE este programat pentru 18-19 iunie.