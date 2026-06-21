Meloni i-a răspuns lui Trump la un nou val de ironii: Popularitatea mea nu vă privește.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, i-a răspuns din nou președintelui SUA, Donald Trump, după ce acesta a pus la îndoială popularitatea ei în Italia.

Trump a declarat din nou că ea ar fi cerut de mai multe ori să se fotografieze împreună cu el în culisele summitului „G7”, transmite bbc.com.

Anterior, Meloni a spus că nu a cerut nicio fotografie. Dar sâmbătă Trump a continuat să insiste pe acest lucru, legându-l de faptul că premierul italian „pierde sprijin în Italia” și acum „vrea din nou să fie prieten” cu SUA.

Potrivit lui Trump, ratingurile Giorgiei Meloni sunt la un nivel scăzut pentru că nu a susținut eforturile SUA împotriva Iranului și „nici măcar nu a permis Forțelor Aeriene SUA să folosească pistele italiene de decolare și aterizare”.

„Popularitatea mea nu vă privește. Vă sugerez să aveți grijă de a voastră”, i-a răspuns Meloni lui Trump pe Instagram.

Dispută publică

În postarea sa, Meloni a numit „atacurile constante și neprovocate” ale lui Trump complet lipsite de sens.

Potrivit ei, este șocată că președintele SUA se poartă cu liderii țărilor aliate mai rău decât cu liderii țărilor care sunt dușmani deschiși ai Occidentului și SUA.

„În ceea ce privește popularitatea mea, prietenia cu tine cu siguranță nu a ajutat-o și nici nu o definește”, a declarat Giorgia Meloni.

Ca răspuns la acuzația lui Trump că Italia a creat „probleme logistice serioase” interzicând SUA să folosească obiective militare italiene pentru operațiuni împotriva Iranului, Meloni a spus că utilizarea bazelor pe teritoriul Italiei este reglementată prin acorduri interstatale pe care țara le-a respectat întotdeauna.

„Aceste acorduri nu pot fi încălcate cât timp eu rămân prim-ministru”, a subliniat ea.

Disputa publică continuă dintre cei doi politicieni subliniază diviziunea tot mai mare în relațiile dintre SUA și Italia după începerea operațiunii militare americane împotriva Iranului în acest an.

Pe fondul agravării situației, ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, a anulat o vizită planificată în SUA pentru începutul săptămânii viitoare.

Vineri, Meloni a recunoscut că a fost surprinsă de declarația anterioară a lui Trump că în timpul summitului G7 din Franța ea ar fi implorat să facă o fotografie împreună.

La summitul „G7”, Donald Trump și Giorgia Meloni au fost văzuți discutând animat. Ulterior, premierul italian a declarat jurnaliștilor că relațiile lor nu s-au schimbat și că între ei „nu au existat pretenții reciproce”.

Totuși, la scurt timp după aceea, Trump a acordat un interviu telefonic postului italian La7, în care a spus: „Ea m-a implorat să mă fotografiez cu ea. Mi-a părut chiar rău de ea”.

„Probabil că este fericită doar pentru că am vorbit cu ea”, a adăugat el. Totuși, La7 nu a publicat înregistrarea originală în limba engleză a cuvintelor lui Trump, ci le-a redat în traducere în limba italiană.

Comentând aceste declarații într-un mesaj video pe Instagram, Meloni a recunoscut că a fost „cu adevărat surprinsă”.

„Un lucru trebuie să-l știe: nici eu, nici Italia nu implorăm pe nimeni”, a spus prim-ministrul.

Poziția ei a fost susținută de politicieni din aproape întreg spectrul politic italian.

Aceasta nu este prima confruntare publică între cei doi lideri. La începutul acestui an, Trump a criticat papa Francisc al XIV-lea, numindu-l pe o rețea socială Truth Social „slab în problemele criminalității și groaznic în politica externă”, iar mai târziu a declarat jurnaliștilor că „nu este un mare admirator al său”.

Atunci Meloni a calificat aceste afirmații la adresa pontifului drept inacceptabile.

În ciuda schimbului actual de replici tăioase, până de curând relațiile dintre cei doi lideri erau considerate apropiate. În special, Meloni a fost singurul lider european prezent la inaugurarea lui Trump în ianuarie 2025.