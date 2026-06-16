Meloni a recunoscut la summitul G7 că a renunțat la fumat.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat în culisele summitului Grupului celor Șapte din Franța că a renunțat la fumat acum o lună.

Despre aceasta se spune într-o înregistrare video a unei întâlniri informale a liderilor, publicată de Euronews, transmite eurointegration.com.ua.

În discuția cu alți lideri G7, Meloni spune că vrea să bea o cafea. La aceasta, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, întreabă în glumă dacă nu dorește și o țigară lângă băutură.

„Nu, am renunțat”, răspunde prim-ministrul Italiei.

La aceasta, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen exclamă „Bravo!”. Și alți lideri prezenți exprimă aprobarea.

Șefa guvernului italian a povestit că a renunțat la fumat acum o lună. După aceasta, prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, s-a adresat președintelui Consiliului European, Antonio Costa, întrebând când a renunțat el la fumat.

„Am renunțat în 2005... Nu m-am întors niciodată la asta. Acum 21 de ani”, a răspuns Costa.



